El comerç local d’Almussafes prepara per a aquest cap de setmana el seu VI Mercat de Nadal

El dissabte 14 de desembre de 10 a 19 hores i el diumenge 15 de 10 a 14 hores Almussafes celebrarà el seu VI Mercat de Nadal. Dènou comerços de la localitat exposen als i les visitants els seus productes i serveis en la plaça del Mercat i al carrer Santa Ana per a promoure les compres nadalenques en establiments de proximitat. En la fira, organitzada per l’Ajuntament, col·laboren activament nombroses associacions amb diferents activitats paral·leles. Segons el regidor de Comerç, Alex Fuentes, “volem que l’esdeveniment es convertisca en una festa en la qual puguem unir comerç amb cultura i oci a les portes del Nadal”.



La ciutadania almussafenya té aquest cap de setmana una nova oportunitat per a conéixer de prop els productes i serveis oferits per les pimes locals gràcies a la celebració del VI Mercat de Nadal, una fira organitzada per l’Ajuntament de la població en la qual està prevista la participació d’un total de 19 establiments. L’objectiu del consistori amb aquesta iniciativa és promocionar el comerç local durant aquesta època de l’any, en la qual s’incrementen de manera significativa les vendes.



L’esdeveniment es durà a terme aquest dissabte 14 de desembre de 10 a 19 hores i l’endemà, el diumenge 15, de 10 a 14 hores, en la plaça del Mercat i el carrer Santa Ana. La inauguració oficial de la fira tindrà lloc el dissabte a les 11.30 hores amb una batucada que partirà des de la porta de l’Ajuntament i realitzarà una cercavila fins a arribar a la mateixa plaça del Mercat. “Volem que l’esdeveniment es convertisca en una festa en la qual puguem unir comerç amb cultura i oci a les portes del Nadal”, destaca el regidor de Comerç, Alex Fuentes.



Han confirmat la seua presència Orxateria Melchor, Espai Esport, Sara moda i complements, Tulipà, Loles llenceria i cosseteria, Farmàcia Aparici, Félix Duart Film & Photography, S. M. Sagrario, Forn de Rosa, Bou Roba i Complements, El Sabater, Dàlia, Pelunas i Espais Interiors. A més, dins del Mercat Municipal, que romandrà obert el dissabte de 10 a 14 hores, es podran visitar les parades de Pescateria Loles Anacleto, Fruites i verdures Reme Vila, Dolços Vicent, Drogueria Mari Carmen i Lovely Patch.



“Entre tots i totes podem fer que les nostres compres nadalenques no sols siguen de la millor qualitat, als millors preus i al costat de casa, sinó que també revertisquen econòmicament en persones que treballen en la població”, argumenta l’edil.



Activitats complementàries

Les persones visitants gaudiran d’una àmplia varietat de productes i serveis i també de les nombroses activitats complementàries que s’han programat en col·laboració amb diferents associacions. La més nadalenca, sens dubte, serà la visita del Pare Noel gràcies a les Clavariesses de la Divina Pastora de 2020. El popular personatge atendrà el públic infantil el dissabte de 17 a 19 hores i el diumenge de 12 a 14 hores. Però no serà l’únic reclam que se sume al mercat de nadal.



A més de la taula petitòria que instal·larà l’Associació Lluita contra el Càncer d’Almussafes tots dos dies i de la recollida d’aliments i joguets a càrrec de Protecció Civil que es realitzarà el diumenge de 10 a 14 hores, els tallers ocuparan bona part de l’agenda d’oci. Així, l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ realitzarà activitats durant tot el cap de setmana, Batukada Almussafes totes dues jornades a les 12.30 hores i Dones Progressistes el dissabte al matí. En l’apartat musical, el cor de la Lira Almussafense, dirigit per Didier Ferrando, actuarà el dissabte a les 17 hores. Finalment, el Club Atletisme instal·larà un estand per a facilitar les inscripcions a la carrera Sant Silvestre, que enguany es disputarà el dissabte 28 de desembre a les 17.30 hores.



“En definitiva, el que busquem és que aquest mercat de Nadal es convertisca en una gran festa per a tota la ciutadania. L’ambient serà immillorable i per això des d’ací anime a tota la població a visitar-lo”, conclou Fuentes.