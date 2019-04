El comerç local de Mislata promociona aquest cap de setmana la seua oferta de productes i serveis

Connect on Linked in

Durant tres dies, la Plaça Major acollirà una nova edició de la fira, que comptarà a més amb actuacions musicals i activitats per a tots els públics

El gran centre comercial de Mislata està als seus carrers i places. La ciutat compta amb un potent teixit comercial que aquest cap de setmana oferirà al públic la seua gran varietat de productes i serveis per a tractar de captar un major nombre de clients. Ho faran amb l’habitual Fira del Comerç, que enguany compleix tretze edicions i arriba, com sempre, amb una àmplia programació d’activitats.

Més de quaranta expositors obriran les seues portes divendres que ve a la vesprada amb la inauguració oficial del recinte firal, on l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Comerç, Mayka Tarín, visitaran els establiments participants. A més de l’atractiu de les casetes, en les quals els comerciants i empresaris oferiran als visitants els seus productes i serveis, la Fira del Comerç comptarà amb multitud d’activitats per a atraure públics de totes les edats.

Actuacions musicals, exhibicions de ball i esportives, concerts i tallers per als més xicotets són els altres atractius de la Fira del Comerç d’aquesta finalitat de setmana. I com ja s’ha convertit en costum, el dissabte a la vesprada la regidoria de Comerç organitzarà una passarel·la de moda perquè les botigues participants presenten als veïns les seues novetats. Per aquesta passarel·la de Mislata desfilaran les últimes creacions de moda infantil, moda per a adults, indumentària valenciana i fins a les últimes tendències en ulleres.

I com qualsevol fira que es pree, la del comerç de Mislata comptarà també amb oferta de serveis de restauració. Algunes de les casetes instal·lades en la Plaça Major oferiran menjars i begudes durant tot el dia i comptaran amb ambientació musical.

La regidora de Comerç, Mayka Tarín, es mostra un any més il·lusionada amb aquesta nova edició de la fira organitzada per l’Ajuntament i destaca que els establiments de Mislata estan cada vegada més convençuts que aquest tipus de fires “constitueixen per a ells una magnífica oportunitat per a donar-se a conéixer i atraure nous clients”. S’espera que l’acolliment per part dels veïns i veïnes, i altres visitants, siga igual de positiva que en les anteriors edicions, ja que la fira serà una magnífica promoció per al comerç local de Mislata.