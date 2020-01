El còmic valencià es fa visible al Festival d’Angulema

Print This Post

La Generalitat disposa d’un estand en què quatre il·lustradors i huit editorials valencianes mostren les seues creacions

En aquest prestigiós fòrum s’ha presentat la conferència ‘El còmic valencià’ i s’ha distribuït el catàleg ‘Inventario del Tebeo Valenciano 2018-2019’

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha visitat l’estand de la Generalitat al Festival del Còmic d’Angulema i ha donat suport al sector del còmic valencià que mostra les seues novetats en aquesta prestigiosa fira de França en què se citen autors, editorials i lectors d’historietes i còmics.

L’estand facilitat per la Generalitat acull huit editorials valencianes: Fandogamia, Grafito, Babylon, Anillo de Sirio, Desfiladero, Andana, Aleta Edicions i El Nadir, i quatre dibuixants valencians: Ana Peñas, Cristina Durán, Miguel Angel Giner i José Fonollosa.

Els autors valencians han presentat al Festival la conferència ‘El còmic valencià’ en la qual han descrit la situació del sector en el nostre territori, que passa per un bon moment de creació i difusió.

Prova d’això n’és que en l’actualitat hi ha 132 il·lustradors i dibuixants en actiu i deu editorials que publiquen còmics, tal com recull l’‘Inventario del Tebeo Valenciano 2018-2019’, un catàleg editat per la Generalitat, en col·laboració amb Càtedra d’Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València, que es distribuirà al Festival d’Angulema.