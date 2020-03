El Comité de Seguretat i Salut d’Albal acorda un protocol de mesures urgents

Connect on Linked in

Aquest migdia s’ha reunit el Comité de Seguretat i Salut de l’Ajuntament d’Albal per a acordar un protocol de mesures urgents pel COVID-19 i que se celebrarà cada setmana fins a la fi de la crisi del Coronavirus . Aquest òrgan intern presidit per l’alcalde Ramón Marí i que representa als treballadors i treballadores en la figura dels tres sindicats ha decidit suspendre la utilització del sistema digital de control d’entrada i eixida del personal laboral que, a aquesta nova ordre, no fitxaran per a evitar la manipulació d’aquest sistema. A més, des d’aquest matí, tres centres municipals disposen de mesuradors de temperatura corporal per a comprovar si es té febre, han sigut distribuïts a l’Ajuntament, el Centre Polivalent i la Policia Local.



El consistori també ha delimitat, en més d’un metre, l’atenció al públic que ha sigut senyalitzada per la Brigada Municipal. En aquest sentit, Albal fomentarà l’atenció no presencial prioritzant l’atenció telefònica i telemàtica recomanant als veïns i veïnes a fer les gestiones via web municipal en www.albal.es. El mateix portal ha creat un accés directe amb la informació Oficial del Ministeri de Sanitat dirigida tant als professionals sanitaris com a la ciutadania en general.

Les mesures d’higiene s’han incrementat en tots els llocs de treball al costat de la disposició de gels hidroalcohólico.

Albal tanca el Centre de jubilats

Per resolució de la Conselleria de Sanitat Albal també anuncia el cessament de les activitats d’oci i esportives de les persones majors i ha procedit al tancament del Centre de jubilats.



Albal celebra hui ple extraordinari, el primer edil aprofitarà la convocatòria de la Junta de portaveus prevista per a hui per a informar els grups polítics amb representació en el consistori sobre aquestes mesures.



A través de la xarxes socials municipals i del propi alcalde i del servei de missatgeria municipal (627 627 000), es faran recomanacions per a evitar donar difusió a les faules, recordant que la informació oficial es distribueix només a través d’aquests canals oficials.

Les Falles



Les Falles han començat a desmuntar les carpes, la primera a fer-ho ha sigut la comissió Sant Carles Borromeo i L’Hort, que ja tenia el monument al carrer espe