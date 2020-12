El comité executiu provincial del PP de València ha aprovat la convocatòria de 125 congressos locals

Connect on Linked in

Els conclaves que tindran lloc en aquesta primera fase se celebraran entre el 25 de gener i el 21 de febrer



El president provincial, Vicente Mompó, ha confirmat que «tots els congressos locals estaran finalitzats abans del pròxim estiu»



Entén que l’actualització de les estructures locals és clau perquè el partit isca «enfortit i llest» per a les pròximes cites electorals

El comité executiu provincial del PP de València ha aprovat la convocatòria d’un total de 125 congressos locals que suposa el punt de partida per a abordar l’actualització de les estructures municipals que no tenia lloc des de fa huit anys.

El president provincial, Vicente Mompó, va anunciar quan va ser elegit en el càrrec el passat 25 de juliol que abans de finalitzar l’any volia començar aqueix procés de revitalització i en l’últim comité provincial d’aquest 2020 s’ha procedit a avançar en aqueixa línia.

Mompó ha informat que la celebració d’aquests congressos tindrà lloc entre el 25 de gener i el 21 de febrer. La condició per a ser precandidat serà obtindre el 5% dels avals del cens local d’afiliats que estiguen al corrent del pagament de les quotes.

«Tots els congressos locals estaran finalitzats abans del pròxim estiu», ha explicat Mompó. I és que després d’aquesta primera bateria de conclaves –que suposa pràcticament la meitat del total dels 265 que s’han de celebrar–, s’aniran aprovant la resta fins a aqueixa data de juny en la qual el president ha fixat el límit per a la conformació de totes les estructures.

Per a Mompó aquest procés és clau perquè el partit «isca enfortit i llest per a cites electorals com les municipals de 2023» i presentar un «projecte guanyador als valencians per a recuperar les polítiques econòmiques i socials solvents al capdavant de les institucions».

L’objectiu del PP és estar «al costat dels valencians i ajudar-los a solucionar els seus problemes que és, al cap i a la fi, la funció principal que tenim els polítics». Mompó ha ressaltat la importància del procés que ara s’obri en el partit, ja que aqueixa labor d’escolta activa «té el seu punt de partida en els municipis on les necessitats dels veïns es perceben amb major proximitat».

Presencials

El desig de la direcció provincial és que els congressos locals se celebren de manera presencial en la mesura que l’evolució de la pandèmia de coronavirus i les restriccions derivades d’ella ho permeta. En qualsevol cas, sempre està present la possibilitat d’utilitzar una fórmula mixta com ja es va assajar amb èxit en el congrés provincial del passat mes de juliol.

Els congressos locals que han sigut ja autoritzats són els següents:

Foia de Buñol: Alborache, Buñol, Cheste, Dos Aguas, Godelleta, Millares i Yátova.

Camp de Morvedre: Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d’en Berenguer, Gilet i Torres Torres.

Camp de Túria: Benaguasil, Bétera, Domeño, L’Eliana, Llíria, Pedralba, Serra i Vilamarxant.

La Canal de Navarrés: Anna, Chella, Estubeny i Navarrés.

La Costera: Canals, Font de la Figuera, Granja de la Costanera, Llosa de Ranes, Moixent i Xàtiva.

L’Horta Nord: Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Godella, Meliana, Museros, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Puçol, El Puig de Santamaría, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques i Vinalesa.

L’Horta Sud: Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Paiporta, Sedaví i Torrent.

Requena-Utiel: Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas i Utiel.

Ribera Alta: Alzira, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, Guadassuar, Llombai, Sumacárcer i Tous.

Ribera Baixa: Almussafes, Corbera, Favara, Fortaleny, El Perelló, Polinyà de Xúquer i Sollana.

Rincón d’Ademuz: Castielfabib, Casas Altas, Puebla de San Miguel, Torrebaja i Vallanca.

Safor: Almiserà, Barx, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d’en Carròs, Llocnou de Sant Jeroni, Palma de Gandia, Simat de la Valldigna, Xeraco i Xeresa.

Regió muntanyenca: Aras de los Olmos, Benagéber, Bugarra, Calles, Chelva, Chulilla, Gestalgar, Higueruelas i Villar del Arzobispo.

Vall d’Albaida: Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Atzeneta d’Albaida, Bellús, Beniatjar, Benigànim, Benicolet, Benissoda, Bocairent, Castelló de Rugat, Guadassèquies, Llutxent, Montaverner, Montitxelvo, l’Olleria, Pinet, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere i Terrateig.

Vall d’Ayora: Cofrentes i Jarafuel.