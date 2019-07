El Complex Esportiu Municipal d’Alfafar acull la fase prèvia de l’Estrela Damm València Open 2019

Print This Post

Aquesta fase del circuit World Padel Tour, que s’ha celebrat en altres ocasions en el club SUMA Pàdel d’Alfafar, tindrà lloc des del diumenge 7 de juliol i fins al divendres 12.



Alfafar reforça amb aquest esdeveniment l’impuls municipal donat a l’esport en els últims anys.

El Complex Esportiu Municipal d’Alfafar (SUMA Fitness Club Alfafar) torna a comptar amb la presència dels millors jugadors de pàdel del món com a amfitrió de les prèvies de l’Estrela Damm València Open 2019. Un circuit que gira per diferents ciutats i països amb l’objectiu d’acostar el pàdel professional als afeccionats de tot el món.

A partir del diumenge 7 de juliol i fins al divendres 12, els jugadors del circuit World Padel Tour convertiran el centre esportiu municipal en l’escenari amb més prestigi en el món del pàdel, tant en categoria femenina com masculina.

Per part seua, el Complex Esportiu Municipal SUMA Pàdel Alfafar compta amb el títol de Club Oficial 2019 que atorga World Padel Tour. Així, durant els dies que dura la fase prèvia, els amants del pàdel i de l’esport en general podran gaudir de forma gratuïta del torneig en unes instal·lacions preparades per a acollir a 570 espectadors i per les quals es calcula que, durant la setmana, passaran al voltant de 6.000 espectadors.

El pàdel, en l’actualitat, es posiciona com un dels esports més emergents, amb una major velocitat de creixement i que cada dia compta amb un major nombre de seguidors, a nivell mundial. El municipi d’Alfafar, com a seu valenciana de la prèvia de l’Estrela Damm València Màster reforça amb aquest esdeveniment l’impuls a l’esport que es porta treballant des de l’Ajuntament d’Alfafar durant els últims anys.