El concurs de Literatura Breu ‘Vila de Mislata’ entrega els seus premis

Malgrat les circumstàncies sanitàries, el certamen que compleix díhuit edicions, gaudeix de bona salut i veu incrementada la seua participació respecte a l’anterior afermant-se com una de les cites literàries més importants de la Comunitat Valenciana

Carlos F. Bielsa: “Mislata, en l’última dècada, ha aconseguit tindre una identitat pròpia, amb la participació ciutadana i la proximitat com a bandera. Aqueixa identitat no seria possible sense el ferm compromís per la cultura d’aquesta ciutat”

El XVIII concurs de Literatura Breu ‘Vila de Mislata 2020’ ja coneix als seus guanyadors i guanyadores. En aquesta ocasió, i a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, el Centre Cultural Carmen Alborch no va poder acollir com fa habitualment el lliurament d’aquests prestigiosos premis que, any rere any, i van díhuit, augmenten en participació i qualitat dels treballs presentats.

És l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, qui, a través d’un vídeo, ha fet públics els noms dels 5 premiats del concurs literari que premia obres breus, tant en poesia com en narrativa, en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. En el seu discurs ha posat en valor el certamen ‘Vila de Mislata’, ja que “és a través de convocatòries com aquestes, amb els quals es fomenta i estimula la creació, la imaginació, la participació i la llibertat. Donar pas a nous autors i autores, descobrir-los i ajudar-los en el seu camí és una obligació envers la nostra societat, ja que gràcies a ells i elles es defensa la llibertat”.

El primer premi a conéixer-se ha sigut el que s’atorga a l’autor o autora de Mislata, i que en aquesta edició ha anat a parar a Fran Collado, per la seua obra “El secret de l’Ángelus”. Els premis de narrativa en valencià i castellà han sigut per a Xavier Andrés Cortell, pel relat “Un braç de Fabiola” i Juan Carlos Pérez López, per l’obra “Pellorfes (o el retorn al claustre del silenci)”, respectivament. En la modalitat de poesia en castellà, el guardó ha recaigut en Elena Torres, pel seu poemari “Tatuatges”, mentre que, en valencià, el premi l’ha guanyat José Luis García Herrera, per la seua obra “Joan Miró balla amb la lluna”.

La regidora de Cultura, Pepi Luján, s’ha mostrat molt contenta ja que “la pandèmia no ha fet descendir la participació, tot el contrari, ha augmentat fins a 273 obres presentades. Aquest número demostra la importància del ‘Vila de Mislata’ entre les i els autors de la nostra comunitat. I a nosaltres com a Ajuntament, ens anima encara més a continuar apostant per la cultura”, apuntava Luján.

Un èxit que s’espera tornar a repetir en la dinovena edició dels premis i que obri la seua convocatòria per a la presentació d’obres des de hui, 11 de març, fins al 30 d’abril. Els treballs premiats han sigut publicats com plaquettes, en edició de 500 exemplars dins de la col·lecció “Literatura Breu” de l’Ajuntament de Mislata.