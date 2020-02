El concurs d’Instagram sobre igualtat impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes ja té guanyadors

Ángela i Benjamí Moya Morant i Sebastián Ramos Jordán van rebre el passat dijous 13 de febrer un rellotge intel·ligent com a premi



La campanya ‘Ni fils ni taronges’, organitzada aprofitant la celebració de Sant Valentí, buscava visibilitzar els mites de l’amor romàntic i els micromasclismes

El passat dijous 13 de febrer a la vesprada es van entregar els premis del concurs d’Instagram inclòs dins de la campanya de conscienciació ‘Ni fils ni taronges’, promoguda per l’Ajuntament d’Almussafes amb motiu de la celebració de Sant Valentí. Els tres rellotges intel·ligents que estaven en joc van ser per a Ángela i Benjamí Moya Morant i Sebastián Ramos Jordán, els qui van publicar durant la setmana prèvia imatges mostrant la seua visió sobre els mites de l’amor romàntic. El projecte incloïa també la difusió a través del perfil de l’Ajuntament de la localitat en aquesta xarxa social de diferents missatges sobre el tema.



La regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes va entregar el passat dijous 13 de febrer a les 17.30 hores en el Centre Cultural de la població els premis del concurs d’Instagram convocat dins de la campanya de conscienciació ‘Ni fils ni taronges’, amb la qual el consistori ha intentat derrocar els mites de l’amor romàntic a través de diferents peces publicitàries publicades en aquesta coneguda xarxa social. Ángela i Benjamí Moya Morant i Sebastián Ramos Jordán van ser per al jurat els joves que millor van saber expressar a través de la imatge els valors d’igualtat que han de regir les relacions entre les persones.



“Amb aquesta iniciativa volíem involucrar a tota la ciutadania, però sobretot a la joventut, que és el col·lectiu que està formant-se en aquests moments i que ha de conéixer més que qualsevol altre la importància de tractar a totes les persones per igual, perquè d’ells i elles depén que en el futur desapareguen totes aqueixes actituds masclistes que dificulten la vida en llibertat del conjunt de la societat”, explica la regidora de Polítiques d’Igualtat i Joventut, Belén Godoy, qui agraeix l’esforç de totes les persones participants, “perquè han posat un granet d’arena que al costat d’altres granets d’arena ens permetran arribar a la nostra meta, que és la plena igualtat entre homes i dones”.



En l’acte, plantejat com un café-tertúlia, es va reflexionar sobre aquest tema i es va entregar a Ángela, Benjamí i Sebastián un rellotge intel·ligent com recompensa per les seues creacions, publicades durant la setmana acompanyades per l’etiqueta #NiFilsNiTaronges. La participació ciutadana ha complementat durant aquests dies el contingut publicat per l’Ajuntament en el seu perfil oficial en aquesta plataforma social, en el qual del 7 a 13 de febrer, just en els dies previs a la commemoració de Sant Valentí, es van difondre una sèrie d’imatges relacionades amb el mite de l’amor romàntic perquè les persones usuàries reflexionaren sobre ells.