El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca celebra un showcooking en streaming a tot el món

L’Ajuntament de Sueca continua amb els seus reconeixements al seu certamen més internacional

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca compleix este any 60 anys però la pandèmia no ha tingut concessions amb el certamen gastronòmic més longeu d’Espanya, i l’únic amb un abast mundial d’esta envergadura. No obstant això, des de l’Ajuntament de Sueca s’ha volgut reflectir la importància d’un Concurs que s’ha consolidat al llarg de diverses dècades gràcies a la seua professionalitat i transparència.



Per això, durant la jornada d’ahir, dia en què s’haguera celebrat la final del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, es va llançar un repte a través de les xarxes socials, que es prolongarà durant tota la setmana, perquè els usuaris compartiren “la seua paella”, mostrant que este certamen gaudeix d’un reconeixement per ser el principal estendard del plat més internacional.



A més, i com a mostra que l’esperit del Concurs Internacional de Paella València de Sueca segueix en plena expansió malgrat les traves imposades per la situació actual, hui s’ha realitzat un showcooking de la mà del coordinador del certamen, el cuiner Jesús Melero, i el guanyador de la 59 edició del Concurs, David Domingo, amb la presència també del guanyador que va aconseguir el premi a la millor paella local, Juanjo San Bartolomé, i de la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea, qui ha explicat que l’Ajuntament afronta la pròxima edició amb una gran il·lusió perquè encara cal celebrar la 60+1 edició del concurs.



El showcooking ha sigut retransmés en streaming a través de les xarxes socials perquè est cuinat tan especial arribara a tots els punts del planeta a fi que els amants de la paella no es perden l’experiència aglutinadora i màgica que implica el cuinat de la recepta més internacional.



Durant la trobada, la regidora ha posat de manifest el compromís de l’Ajuntament de celebrar el 60 aniversari quan les circumstàncies ho permeten. No obstant això, al llarg d’este any es desenvoluparan diverses fites encaminades a posar el Certamen en el lloc de rellevància que li correspon, marcant nous objectius perquè hi haja un abans i un després en la història del Concurs. Així, ha anunciat que s’està treballant en un llibre sobre el Concurs que veurà la llum en els pròxims mesos.



Per la seua banda, el guanyador de la 59 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, David Domingo, que ha viatjat des de Teruel per a prestar el seu suport al reconeixement que s’ha fet hui al certamen, ha tingut paraules d’agraïment a l’Ajuntament i ha destacat la gran labor que realitzen, a través del Concurs, per a difondre l’autèntica recepta de la paella valenciana.



L’Ajuntament ja ha impulsat un nou rumb tendent a afermar la idiosincràsia d’este certamen en el panorama gastronòmic mundial, de manera que siga palés el gran esforç que està realitzant l’Equip de Govern i, en concret, l’edil Manoli Egea, per fer un pas més cap a l’excel·lència.