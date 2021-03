El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca guanya el I Premi Safranet atorgat per la Falla Dr. J.J. Dómine-Port

Connect on Linked in

Junt al Concurs, van rebre també el Premi Safranet, l’empresari Rafael Milla, en la categoria individual, i AM Cargo, en la categoria d’empresa

El port de València ha sigut el lloc triat per la Falla Dr. J.J. Dómine-Port, de València, per a fer el lliurament dels seus primers Premis Safranet, creats amb l’objectiu de reconéixer la labor excel·lent de persones, empreses i institucions que han ajudat al manteniment i promoció del port de València, la cultura valenciana i la seua gastronomia. En esta primera edició, els membres de la comissió, coneguda per l’organització d’un multitudinari concurs de paelles, han decidit atorgar el I Premi Safranet, en la categoria de col·lectiu, al Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, certamen gastronòmic en el qual participen professionals de l’àmbit nacional i internacional, “per la seua magnífica labor en l’expansió i promoció del nostre plat més reconegut”, en paraules dels organitzadors.

Amb un aforament molt reduït, a causa de la situació de crisi sanitària, i amb el port de València com a escenari, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea, han recollit este guardó de mans de les falleres majors i presidents de la comissió. L’alcalde va agrair el lliurament d’esta distinció al Concurs Internacional, “que forma part de la vida de Sueca i els seus habitants. Este Premi és un reconeixement a la labor desenvolupada per tantes persones, durant més de 60 anys, per a aconseguir la consolidació i el respecte que mereix, i que gaudeix, el nostre certamen hui dia. Nosaltres, com a actuals responsables de l’Ajuntament, treballarem per a potenciar-lo encara més”. Per la seua banda, la regidora resposable del Concurs, Manoli Egea, va assenyalar que “la paella és coneguda a tot el món; per això, quanta més unió existisca entre diferents certàmens, professionals o no, relacionats amb este plat, millor podrem contribuir i continuar treballant perquè el seu prestigi siga encara major”.

Tots els premiats van rebre la figura de Safranet, dissenyat i creat pels artistes Paco Pellicer i Marisa Falcó ‘Fet d’encàrrec’. Des de la comissió, van remarcar la intenció que esta edició siga la primera de moltes.