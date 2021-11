El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, present en Mediterránea Gastrónoma

Connect on Linked in

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha sigut present este cap de setmana en l’esdeveniment gastronòmic més important del Mediterrani, la Fira Mediterránea Gastrónoma, que té per objectiu “traslladar la cultura gastronòmica a la societat i posicionar al Mediterrani, als seus productes i gastronomia, com a referents nacionals i internacionals; a més de fomentar la formació contínua del sector de forma totalment gratuïta per al professional”, en paraules dels organitzadors. En concret, el nostre certamen degà, que compta amb més de 60 anys d’antiguitat, ha participat en l’espai La Cuina Molt de Gust, on el cuiner Adolfo Cuquerella, del restaurant La Granja (membre del Gremi d’Hostaleria de Sueca i un dels restaurants acreditats pel Concurs), ha oferit una classe pràctica sobre com es cuina l’autèntica recepta del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. Posteriorment, tots els assistents han pogut degustar esta recepta.

La representació de Sueca en Mediterránea Gastrónoma ha estat encapçalada per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea. Des del consistori, s’ha insistit en la intenció d’assistir a un esdeveniment de tanta repercussió com este, “a més de per a acostar encara més el nostre certamen als professionals del sector, per a presentar també la nova iniciativa que hem posat en marxa enguany, junt al Gremi d’Hostaleria de Sueca i platja, consistent a oferir, tots els primers dissabtes de cada mes, en els restaurants del municipi acreditats, l’autèntica recepta del Concurs perquè la ciutadania i visitants puguen degustar-la i gaudir-la durant tot l’any”, ha assenyalat la regidora Manoli Egea.