El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca presenta en FITUR el cartell de la seua 60 edició

El restyling de la marca del certamen es revelarà el dia 22 de gener, a la Sala A, a les 11 hores



El dijous 23, a les 13.00 hores, el coordinador del Concurs, Jesús Melero, realitzarà un showcooking demostrant com es cuina l’autèntica recepta del certamen.

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el més antic d’Espanya, ha demostrat al llarg dels seus 60 anys d’existència ser, a més, el més constant i fidel pel que fa als requisits per a poder participar. Des que va nàixer, ha sigut el millor defensor de l’autèntica recepta de la paella valenciana i, al llarg de sis dècades, s’ha convertit en el major banderer d’este plat universal.



“Malgrat la seua antiguitat, el nostre Concurs ha sabut respondre en tot moment a les necessitats de la societat. Per això, al llarg dels anys ha anat adaptant-se a les noves tecnologies, acostant-se al seu públic, tant professional com amant de la gastronomia valenciana i, sobretot, oferint una imatge d’acord amb els temps per a seguir a l’avantguarda sent el millor ambaixador d’este plat tan tradicional i reconegut mundialment”, ha explicat la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea.



Per això, enguany, amb motiu d’una efemèride tan destacada com és el seu 60 aniversari, l’Ajuntament de Sueca ha decidit dur a terme un restyling de la marca tenint present en tot moment les següents premisses: donar visibilitat al Concurs i a la paella en el panorama nacional i internacional, fomentar el lideratge del certamen en la defensa i promoció internacional de la paella, potenciar la imatge del Concurs i afavorir les aliances amb patrocinadors i partners.



El cartell de la pròxima edició del Concurs es revelarà el pròxim 22 de gener, a les 11 hores, a la Sala A de FITUR (IFEMA). En l’acte estaran presents l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea; el director comercial de Socarrat Studio, Miguel Sanfeliu; i el coordinador del Concurs, Jesús Melero.



Posteriorment, el dia 23, a les 13.00 hores, tindrà lloc un showcooking de l’autèntica paella valenciana segons la recepta del Concurs, realitzada pel seu coordinador, Jesús Melero.