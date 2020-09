El concurs internacional de violí CullerArts resistix a la pandèmia

Connect on Linked in

Amb 13 participants, el certamen es celebrarà del proper dilluns 14 al 19 de setembre a l’Auditori Municipal

L’èxit de la primera edició impulsa novament la inscripció de jóvens talents d’arreu del món

Cullera ja està preparada per a rebre a jóvens promeses internacionals en la que serà la segona edició del Concurs Internacional de Violí CullerArts. El certamen aconseguix així resistir a la pandèmia de la COVID-19 amb 13 participants d’arreu del món que ompliran l’Auditori Municipal de música de qualitat des d’este dilluns 14 al 19 de setembre.

Concretament, en l’edició d’enguany els i les violinistes provenen de Letònia, Hong Kong, Ucraïna, Itàlia, França, l’Argentina, Rússia i Espanya.

Es tracta d’un concurs que en la seua primera edició – la celebrada al 2019 – ja va assolir gran prestigi amb la participació de més d’una vintena de jóvens amb molt de nivell. En paraules del regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, «després de l’èxit de l’any passat anem a tornar a celebrar el CullerArts amb totes les garanties de seguretat perquè és una oportunitat única per escoltar jóvens violinistes que venen apuntant molt fort».

A més, Alandete ha destacat que en poc més d’un any de vida CullerArts comença a consolidar-se com un certamen musical de referència per la categoria dels violinistes, per l’excel·lent tribunal que en forma part i per la repercussió internacional que ha aconseguit.

En esta segona edició el tribunal qualificador estarà conformat pel director musical i artístic de CullerArts i director d’orquestra, Cristóbal Soler; pel crític musical Justo Romero; per la concertino de l’ORTVE, Mariana Todorova; pel concertino de l’Orquestra de València, Enrique Palomares i pel violinista internacional Mikhail Pochekin.

Programació

El dilluns 14 de setembre tindrà lloc la recepció dels participants i el sorteig de l’ordre de participació. Esta mateixa jornada es realitzarà la primera audició que serà una prova eliminatòria i el dimecres 16 tindrà lloc la semifinal.

La final, a la qual passaran tres violinistes, se celebrarà el dissabte 19 amb un concert extraordinari amb l’Orquestra de València on els finalistes podran escollir interpretar una de les obres predeterminades pel tribunal de L. V. Beethoven, F. Mendelssohn o W. A. Mozart. Per a esta, els finalistes podran assajar amb l’Orquestra de València els dies previs a l’audició final.

Seguidament serà l’entrega de premis que enguany manté la dotació econòmica de l’edició anterior: Primer Premi de 3.000 euros, Segon Premi de 2.000 euros, Tercer Premi de 1.500 euros, Premi Especial ‘Roberto Polo’ de 3.000 euros i cinc bosses d’estudi amb una dotació de 500 euros per a cadascun dels semifinalistes que no arribe a la final.

A més, enguany s’afegix el Premi Especial ‘Lutier Yuri Pochekin’, consistent en el préstec durant dos anys d’un violí realitzat per este lutier internacional de prestigi.

Entrada

La fase eliminatòria i la semifinal seran d’entrada lliure per al públic, mentre que les entrades per al concert de la final amb l’Orquestra de València poden adquirir-se en www.agendacullera.com, en la Casa de la Cultura o en la mateixa taquilla de l’Auditori Municipal.