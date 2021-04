El concurs “Què és per a tu un llibre?”, promogut per la Regidoria de Cultura de Sueca i la Biblioteca, ja coneix els seus guanyadors

Divendres passat va tindre lloc el sorteig entre tots els i les participants en el concurs: “Què és per a tu un llibre?”, convocat per la Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal amb motiu de la celebració del Dia del Llibre. Les 3 paperetes extretes van ser les pertanyents a Josu, Dolores i Manuel, als quals els ha correspost un lot de llibres com a premi. “Esta iniciativa de concurs té com a objectiu brindar l’oportunitat als participants d’interioritzar què és per a cadascun d’ells un llibre i parar-se a pensar, per un moment, en la importància que té en les nostres vides. D’altra banda, és també una manera de remarcar el paper principal que juguen, tant la lectura com els llibres, en el nostre dia a dia; un paper per a res renyit amb les noves tecnologies, sinó més aviat al contrari, perquè tots dos es complementen”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Vladimir Micó.

“Inspiració, viatge, món, aventura…”, són algunes de les definicions de llibre que han utilitzat els i les participants en este concurs, als qui el regidor i la Biblioteca han agraït la seua valuosa col·laboració.