El confinament duplica el nombre d’obres presentades per als premis literaris de l’Ateneu Mercantil 2021

· Un total de 1.408 produccions literàries concorren enguany per les prop de 800 obres de l’última edició

· Els arguments “tristos” i “pessimistes” marquen el contingut de bona part dels relats curts, fruit de la COVID-19

Un total de 1.408 obres concorreran enguany als premis literaris de l’Ateneu Mercantil de València 2021 en les seues tres modalitats: Novel·la, Relat Curt i Poesia. El termini d’inscripció es va tancar el mes de maig passat. De les 1.408 obres presentades, 395 aspiren a adjudicar-se el premi ‘Novel·la’; 295 competeixen per al premi ‘Poesia’ i 718 al premi ‘Relat Curt’. Crida l’atenció que respecte al passat any quasi es dupliquen el nombre d’obres presentades.

En l’edició anterior van concórrer un total de 828 obres: 218 de Novel·la, 198 de Poesia i 312 de Relat Curt. Una clara mostra que el confinament degut a la pandèmia per la COVID-19 ha sigut aprofitat per molts escriptors per a donar curs a la seua creació literària. En aquest sentit, la coordinadora dels premis literaris de l’Ateneu, Melania Vázquez, destaca que autors han reflectit en les seues creacions, històries “en general pessimistes”. El gènere majorment desenvolupat, en novel·la, és l’històric i el thriller. “En bona part dels relats curts llegits fins hui es reflecteixen històries tristes i pessimistes, senyal que la pandèmia ha incidit a l’hora de platejar-se el fil argumental dels seus relats”, destaca.

Els certàmens literaris de l’Ateneu Mercantil comporten un premi en metàl·lic de 8.000€ en el cas de Novel·la i de 1.000€ per a cadascun dels guardonats en Relat Curt i Poesia, així com la publicació de les obres per l’Editorial Olé Llibres, que col·labora en aquests concursos.

En aquests moments, les obres es troben en procés de preselecció per part d’un equip de lectors, que tenen com a missió seleccionar les obres que passaran als jurats integrats per escriptors, poetes i en general persones vinculades al món de la literatura. Els guanyadors es donaran a conéixer en la IV Nit Valenciana de les Lletres que se celebrarà el mes vinent d’octubre.

Últims guardonats

El ‘III Premi Nacional de Novel·la Ateneu Mercantil de València’ de l’any passat va ser per a l’obra ‘Saudade’ de Susana García Nájera. El VI Concurs Nacional de ‘Relat Curt Ateneu Mercantil de València Premi Sebastián Tabernero’ va recaure en ‘Quan la vesprada declina’ de David Robisco Gómez i el ‘IV Certamen de Poesia Ateneu Mercantil’ li ho va adjudicar Marta Ana Diz, establida als EUA, amb el poemari ‘De vidre la poma’.