El congrés d’UGT-PV reelegeix a Raül Roselló com a secretari general comarcal

El 9é Congrés d’UGT-PV celebrat el 22 i 23 d’abril a València sota el lema Junt i ajuntes avancem ha elegit a Raül Roselló com a secretari general de l’estructura comarcal del sindicat a la Ribera, la Safor, la Costanera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida, amb un suport del 90,57% dels vots dels delegats i delegades acreditats.



Els 112 delegats que han participat en el congrés, en número reduït per a adaptar-se a les restriccions i mesures de seguretat motivades per la pandèmia, han renovat la confiança en Ismael Saéz i la seua comissió executiva per a liderar la UGT-PV i han aprovat el programa d’acció per als pròxims quatre anys, que inclou qüestions com les noves formes de treball, el futur dels joves després de veure paralitzada la seua vida per la pandèmia i el desenvolupament de l’ocupació verda.

Per a l’elaboració del programa d’acció per als pròxims anys el congrés ha debatut 163 esmenes (112 al programa i 51 als estatuts) entorn d’assumptes laborals (negociació col·lectiva, salut laboral, noves formes de treball, formació, lluita contra l’economia submergida), model energètic (energies renovables, gestió de residus, desenvolupament de l’ocupació verda), benestar (discapacitats, migrants, atenció al menor, a la joventut i als majors), serveis socials (dependència, dret d’habitatge), i feminisme (igualtat de drets, stop a la violència masclista, drets de les persones LGTBI).

En l’àmbit comarcal, Roselló ha assenyalat que per al sindicat continuarà sent prioritari reforçar els serveis públics i estendre el diàleg social de nivell comarcal i local a través de la consolidació dels pactes territorials per l’ocupació i la constitució dels Consells Econòmics i Socials en els municipis amb major població.

Així mateix, Roselló ha manifestat que la millor aportació que pot fer UGT per a combatre la precarietat i tancar les bretxes de desigualtat és pressionar per a implantar un model de relacions laborals equilibrat, garantint que els treballadors es puguen organitzar en els centres de treball amb representants sindicals triats democràticament i donant cobertura amb la negociació de drets i convenis col·lectius que cobrisquen a tots els treballadors, incloent els de la petita empresa. En aquest sentit Roselló recorda que a les nostres comarques el 40 per cent dels treballadors que s’han pogut acollir a ERTEs negociats per les centrals sindicals per a protegir el seu ús durant la pandèmia pertanyien a microempreses amb menys de 10 treballadors, on no existeix la possibilitat de triar delegats sindicals ni de prevenció de riscos laborals.

Igualment, Roselló considera que per a UGT ha de ser prioritari reforçar els sectors predominants a les comarques i que el sindicat siga el referent en la defensa del treball digne i les transicions econòmiques i socials justes en matèria de sostenibilitat, digitalització, crisi mediambiental i canvis demogràfics.

Així, Roselló ha indicat que l’estructura comarcal d’UGT-PV treballarà conjuntament amb les estructures de les federacions sectorials a la Ribera, Safor, Costanera, Canal i Vall i els seus tres secretaris generals, Juan Garcia-Agut (Indústria, construcció i agro), Rafael Barrios (serveis públics) i Moisés Samper (serveis privats, mobilitat i consum), de manera que tots els treballadors puguen rebre el millor suport per a l’accés i el manteniment de llocs de treball dignes i amb drets.