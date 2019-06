El Congrés Internacional de Matemàtica Industrial i Aplicada reunirà 4.000 matemàtics a València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

ICIAM és l’aparador on es presentaran les contribucions més importants de les matemàtiques en la tecnologia actual i futura en computació, aeronàutica, medicina, medi ambient, robòtica i sistemes intel·ligents, entre altres

El congrés se celebra cada quatre anys i és el més important del món en matemàtica aplicada

L’actual era digital i interconnectada està transformant des de la macroeconomia fins als hàbits quotidians, i és el poder de les matemàtiques el que el fa possible. Les matemàtiques estan permetent millorar processos industrials, diagnosticar abans el càncer, estalviar energia, i –com no– desenvolupar tot tipus de sistemes intel·ligents. Aplicacions en totes aquestes àrees, i moltes més, s’exposaran en el Congrés Internacional de Matemàtiques Industrials i Aplicades (ICIAM), que se celebra a València, del 15 al 19 de juliol. Es tracta de la major conferència mundial en aquesta àrea, que té lloc cada quatre anys i és la primera vegada que ho fa a Espanya, on 4.000 investigadors de tot el món presentaran l’embrió matemàtic de la tecnologia del futur.

En l’última dècada els matemàtics aplicats han passat de ser una part més d’una comunitat científica amb escassa visibilitat social –la matemàtica–, a estar en el focus del que María Jesús Esteban, presidenta del Consell Internacional de Matemàtiques Industrials i Aplicades (ICIAM), anomena com “una explosió”. “Els desenvolupaments de la matemàtica aplicada són cada vegada més demandats pel teixit empresarial i industrial”, diu Esteban, directora d’investigació en el CNRS (París, França). “Com més innovadora siga l’empresa, més matemàtiques necessita”.

Estudis recents en diversos països sobre l’impacte de les matemàtiques en l’economia indiquen que els sectors en què es preveu major creixement són aquells amb major intensitat matemàtica -la informàtica, les activitats financeres, els serveis de telecomunicacions-. A Espanya, l’informe publicat per la Xarxa Estratègica en Matemàtiques l’abril passat indica que, encara que de forma menys acusada que en altres països de l’entorn, les matemàtiques també han començat ja a infiltrar-se en el teixit productiu i suposen ja el 10,1% del PIB espanyol, amb una creixent presència en el teixit productiu. L’elecció com a seu de l’ICIAM2019 així ho confirma.

El Consell ICIAM és una associació de societats matemàtiques de tot el món que promou la matemàtica aplicada i industrial a escala global, i coordina l’organització periòdica dels congressos ICIAM. El lloc de celebració de cada congrés ICIAM és triat per aquest Consell mitjançant un procés competitiu. La candidatura presentada per la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada (SEMA) per a organitzar la IX edició en 2019 a València va ser seleccionada pel Consell Executiu de ICIAM a Pequín (la Xina) en 2013.

Segons Tomás Chacón, catedràtic de la Universitat de Sevilla i president del Comité Organitzador de l’ICIAM2019, “les matemàtiques estan canviant silenciosament el panorama tecnològic actual: no solament impulsen el coneixement científic, sinó que tenen la capacitat de generar valor afegit en tots els sectors”.

“La preparació del congrés ha sigut molt complexa, però hem comptat amb l’ajuda de la majoria dels grups d’investigació de tota Espanya. Estem preparats perquè aquest nové congrés siga un èxit”, diu Rosa Donat, catedràtica de la Universitat de València i membre del Comité Organitzador local.

Àrees amb major infiltració matemática

ICIAM2019 acollirà a 4.000 matemàtics de quasi un centenar de països al Campus Blasco Ibáñez de la Universitat de València. El programa inclou una trentena de conferenciants convidats, seleccionats per un comité científic internacional presidit per l’italià Alfio Quarteroni, director de la Càtedra de Modelització i Computació en la Universitat Politècnica Federal de Lausana (EPFL), a Suïssa, i director científic en el Laboratori de Modelització i Computació Científica (MOX) del Politècnic de Milà (Itàlia). Quarteroni dirigeix el projecte europeu iHEART per a simular el cor humà, i entre els seus assoliments està l’haver dissenyat el veler suís Alinghi que va guanyar la Copa de l’Amèrica en 2003 i 2007.

Els conferenciants convidats presentaran treballs en àrees en què les matemàtiques han tingut tradicionalment molt impacte, com a computació, criptografia o aeronàutica, però també en altres conquistades més recentment: medicina i ciències de la vida; modelització de comportament de grups (d’enfocament social); intel·ligència artificial i machine learning (aprenentatge automàtic); i clima i medi ambient, entre altres.