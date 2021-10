El Congrés Internacional “Pensar el feminisme, una mirada global”, destaca la necessitat d’avançar en la inclusió de referent femenins en els llibres de text

Connect on Linked in

Celebrat en el marc de les accions de “Biblioteques en Igualtat”, amb el patrocini de la Regidoria d’Acció Cultural

El Congrés, celebrat durant el maig passat, es va emmarcar en les accions de “Biblioteques en Igualtat”, organitzat per l’associació “Clàssiques i Modernes” per a la igualtat de gènere en la cultura, amb el patrocini de la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València i la Direcció General de Cultura i Patrimoni. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, al costat de l’equip del comité organitzador, ha presentat este matí les conclusions a la biblioteca municipal de la Petxina, en què han ressaltat l’abast internacional del congrés.

Ibáñez ha celebrat que la xarxa de biblioteques municipals aculla l'”avantguarda del pensament feminista” gràcies al projecte “Biblioteques en Igualtat” i a altres accions, i que les dotem d´ “un marc de reflexió sobre els reptes del feminisme al segle XXI”. En este sentit, ha valorat com “d’èxit i molt positiu” el congrés del passat 14, 15 i 16 de maig, atenent “no només a la qualitat del programa i a les reflexions assolides, sinó també a l’alt nombre d’inscripcions, concretament 2.630 a través del web, i al nombre de visualitzacions dels vídeos de les sessions: 13.016 segons dades obtingudes amb data 20 de maig, i 19.283 el dia de hui”. A més, ha ressaltat l’abast internacional del congrés, realitzat de manera en línia i amb 20 ponents d’Austràlia, Llatinoamèrica, Londres, París, Istanbul, Oviedo, Barcelona, València i Alacant.

Ibáñez ha recordat que la trobada va suposar “un acostament als reptes del feminisme global, reflexionant des de diferents enfocaments socials, filosòfics, culturals i literaris, reunint a teòriques i activistes de renom en les seues respectives àrees”. Es va estructurar amb un total de cinc sessions i dotze ponències de 45 minuts més 30 minuts de debat i dos vídeos artístics, un concert de clausura, i un vídeo de biblioteques valencianes i els seus fons bibliogràfics.

A continuació, Marina Gilabert, Rosa María Rodríguez Magda i Angustias Bertomeu, del comitè organitzador, han detallat les conclusions del congrés, després d’agrair a la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i a Maite Ibáñez, el seu suport per fer possible este encontre, així com a l’exvicepresidenta de Govern, Carmen Calvo, per les seues paraules de benvinguda. Han explicat que “el feminisme de la quarta onada és un feminisme global que incorpora la mirada nord / sud, internacional i intergeneracional” i han assegurat que “estem assistint a un creixement internacional del feminisme, nous suports procedents de tot el món als moviments de les dones contra la violència i l’assetjament, noves formes d’activisme creatiu, fonamentalment de joves, que impulsen un nou dinamisme global”. “Els homes feministes han actuat com a aliats importants”.

Han continuat exposant que “el feminisme actual ha de recuperar els reptes pendents de la segona onada, i assumir les crítiques del feminisme de la tercera onada”, i que “cal aconseguir la plena equiparació de les dones en l’àmbit de la cultura, la recuperació de les seves aportacions, seguir fent créixer la presència d’obres de dones a les biblioteques per esmenar la seua absència, rescatar la memòria escrita i oral, i implementar totes aquelles accions que potencien el protagonisme i la difusió de les dones en l’àmbit de la cultura”.

Així mateix, han recordat que la trobada va comptar amb la posada en comú de veus i biografies tan rellevant del feminisme contemporani com Amelia Valcárcel, catedràtica de Filosofia Moral i Política; Najat El Hachmi, escriptora espanyola d’origen marroquí, premi Nadal de novel·la 2021; Wassyla Tamzali, advocada, escriptora i militant feminista algeriana, referent de l’feminisme laic al món àrab-mediterrani; Victòria Sendón, filòsofa, escriptora, referent a Espanya del feminisme de la diferència; Sheila Jeffreys, professora de Ciència Política a la Universitat de Melbourne (Austràlia) i activista; Maxine Deirdre, sociòloga i professora en la University College de Londres; la filòsofa valenciana Rosa María Rodríguez Magda, o l’escriptora Laura Freixas, entre altres intel·lectuals procedents d’Argentina, Mèxic o República Dominicana com Raquel Rosario, Laura Lecuona i María José Binetti.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha conclòs exposant que “les biblioteques són llocs per a la reflexió, el coneixement i el pensament; de fet, dins del projecte compartit de Biblioteques en Igualtat, hem posat en marxa accions com compra de llibres amb perspectiva de gènere, cicles de conferències per visibilitzar l’espai de la dona en la cultura, o les celebracions del Dia Internacional de la Dona “.