El Congrés Local del Partit Popular de Carcaixent ha reelegit per unanimitat president a Salvador Ferrer

Divendres passat dia 26 de febrer es va celebrar a Carcaixent, el Congrés Local del Partit Popular, en el qual va resultar reelegit, el fins ara President Salvador Ferrer Juan, per unanimitat de tots els votants.

El Congrés va comptar amb la presència del President provincial del Partit Popular, Vicente Mompó i de la Secretària General provincial Elena Bastidas, tot i que, donades les circumstàncies, no es va dur a terme cap acte públic.

El President ha donat les gràcies pel suport i confiança obtinguts i ha manifestat que és per a ell un orgull i un honor poder continuar dirigint el Partit Popular de Carcaixent, fent una oposició responsable i centrada, per descomptat des del treball i la màxima dedicació, posant sempre per davant els interessos de Carcaixent, abans que els personals i amb el clar objectiu que el Partit Popular recupere al més prompte possible les institucions.