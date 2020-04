El Consell acorda ajudes directes de 7,5 milions d’euros per a minimitzar l’impacte de la crisi sanitària en els lloguers

Connect on Linked in

A més, aprova el decret pel qual s’estableixen les bases per a la concessió d’ajudes a persones amb rendes baixes afectades per ERTE

El Consell ha aprovat un decret pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes, per un import global estimat de 7,5 milions d’euros, per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària en els lloguers d’habitatge habitual.

Entre les mesures adoptades pel Consell per a fer front a la crisi sociosanitària i econòmica provocada per la COVID-19, el Govern valencià ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a persones treballadores per compte d’altre amb rendes baixes afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE).

El Consell també ha aprovat la declaració d’emergència de la contractació, per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d’una campanya de difusió a través dels mitjans de comunicació per a informar la ciutadania de les mesures en relació al correcte ús del transport públic de viatgers i viatgeres per carretera, ferrocarril, tramvia i sobre la importància de reduir l’ús del transport públic en aquesta situació d’emergència sanitària.

La campanya, que compta amb un pressupost de 255.000 euros, es difondrà, a través de ràdio, premsa, televisió i mitjans en línia, fins al 6 de maig.