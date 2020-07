El Consell adopta mesures enfront de la pandèmia per la COVID-19 per valor de 3,3 milions d’euros

Connect on Linked in

El Consell ha validat l’emergència en la contractació de serveis i material sanitari, que han realitzat diferents conselleries per a fer front a la pandèmia per la COVID-19, per import de 3.326.000 euros.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha comparegut en roda de premsa per a explicar els acords adoptats pel Govern valencià, ha detallat les mesures que han dut a terme els diferents departaments per a fer front a la crisi sanitària.

D’esta manera, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha encarregat a l’empresa pública Tragsa el dispositiu de suport al programa “Platges segures”, que suposa un pressupost de 1,1 milions d’euros.

D’altra banda, pel que respecta a l’àmbit educatiu, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha adquirit 300.000 màscares infantils reutilitzables, per valor de 585.000 euros.

A més, el Consell ha validat la contractació, per part de Presidència de la Generalitat, d’espais en els mitjans de comunicació, per import de 847.000 euros, per a la difusió, fins al 31 d’octubre de 2020, d’una campanya de sensibilització en la nova normalitat per a la prevenció d’incendis forestals.

Oltra ha anat indicant una per una totes les inversions fetes per cada conselleria fins a arribar als 3.326.000 euros.