El Consell Agrari de Sueca inverteix en la renovació de la seua flota de vehicles

Des del Consell Agrari de Sueca s’ha procedit a l’adquisició d’un nou vehicle, model furgoneta d’ús polivalent, per al servei de guarderia rural, a fi de renovar la flota de l’ens, “els models del qual han quedat molt obsolets al no haver-se invertit en ells des de fa molt de temps. Dins del pressupost previst per a este 2020, es contemplava l’adquisició d’este nou vehicle, amb molta més capacitat de magatzematge, moltes vegades necessària per al transport de senyalització, etc. Després de la compra, i al no haver-se completat el pressupost previst, estem contemplant la possibilitat d’adquirir un altre vehicle seminou. El pròxim 27 d’octubre, en la junta rectora, estudiarem esta possibilitat”, ha explicat el regidor responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera.



“Des de l’Ajuntament de Sueca continuarem treballant per a dotar de recursos a eixe sector tan característic de la nostra ciutat, com és el sector agrari, i al Consell Agrari que és l’enveja d’altres poblacions que, en estos moments, no disposen d’eixe servei”, ha afirmat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



Des de l’ens han assenyalat que la pretensió és renovar i actualitzar tots els vehicles de què disposen, “la maquinària pesada està més actualitzada, però no els vehicles. Per a l’any que ve, tenim prevista la inversió en infraestructures”, ha assenyalat Ribera.