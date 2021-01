El Consell Agrari de Torrent repartirà sal per a evitar el gel en els camins principals del terme municipal

Print This Post

El Consell Agrari ha realitzat una sèrie d’actuacions per a previndre els incidents derivats de la baixada de temperatures, entre les quals destaca la salinització dels camins rurals del municipi



El Consell Agrari ha realitzat al llarg del matí una sèrie de labors de prevenció, a causa de la forta baixada de temperatures prevista per a aquesta nit, enfocades principalment en la salinització dels principals camins rurals de la part Oest del terme municipal de Torrent, els quals estan emplaçats en la zona agrícola de secà del terme. No obstant això, també s’han efectuat aquestes mesures en la resta de vies rurals del municipi. En aquest aspecte, s’ha posat especial atenció a les zones que poden resultar més perilloses, com els desnivells, els passos de barranc o les corbes.

D’aquesta manera, es pretén evitar la congelació dels camins i altres incidents derivats d’aquesta onada de fred, que ja ha causat multitud de problemes al voltant del territori espanyol. Així mateix, demà també es disposarà un operatiu per a reforçar la intervenció en les zones més afectades pel temporal.

Els camins en els quals s’han dut a terme aquestes labors de prevenció són: Arquets, Roig de brises, Pas de camot i crusets, Xarco secs, Teula, Rosa fina, Camí manyes, Pujà Rodes, Pelegri, Contesa, el Camí de fachardet; el Barranc Aufegats, Casa blanca, Font manyes, Corral de Fabra, Pujà Col·legi Drac i Pujà Colegi Esquema.