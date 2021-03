El Consell Agrari de València evitarà l’emissió de més de 4 tones de diòxid de carboni cada any amb dos nous vehicles elèctrics

Connect on Linked in

Alejandro Ramon: “Incidim en el compromís amb el nostre entorn amb esta nova aposta del Consell Agrari per la mobilitat sostenible també per a la Guarderia Rural”

El Consell Agrari Municipal adquirirà dos vehicles elèctrics per incidir en la seua aposta per la mobilitat sostenible i dotar la Guarderia Rural de dos nous cotxes que evitaran cada any l’emissió a l’atmosfera de 4,32 tones de diòxid de carboni. Alejandro Ramon, en la seua condició de regidor Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta i de vicepresident del Consell Agrari, però també com a responsable d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València ha posat en valor “el compromís ferm que tenim amb el nostre entorn i el medi ambient”.

La contractació dels dos vehicles, la licitació de la qual es publica este dimecres perquè demà s’òbriga el termini de presentació d’ofertes, contempla la modalitat de rènting —o arrendament sense opció de compra— per als pròxims quatre anys, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any.

Ramon ha destacat que els dos nous vehicles elèctrics que s’incorporaran al parc mòbil de la Guarderia Rural permetran reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, contribuint així a la millora de la qualitat de l’aire i a la disminució de la contaminació tant ambiental com acústica. A més, no necessiten cap combustible fòssil, amb l’estalvi econòmic que això suposa també.

L’adjudicació es realitzarà a través de procediment obert simplificat i el pressupost pels quatre anys arriba als 92.114,88 euros. “La Guarderia Rural podrà fer el seu treball amb vehicles que disposaran les millors condicions tècniques i de manteniment d’una forma sostenible”, ha afegit Ramon, qui ha posat en valor també el fet que este tipus de vehicles s’incloga entre els susceptibles de ser incentivats pel Programa d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES II), dotat amb fons IDAE. De fet, el Consell Agrari ja ha iniciat els tràmits per sol·licitar les ajudes pertinents. “Al Consell Agrari estem renovant la flota de cotxes apostant per la mobilitat sostenible, amb cotxes elèctrics, més sostenibles, que no emetran cap contaminant a l’aire”, ha destacat.