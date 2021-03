El Consell Agrari de València incorpora aplicacions digitals i tecnologia cartogràfica a la seua labor diària

Connect on Linked in

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, i el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, han presentat la iniciativa

El Consell Agrari Municipal ha incorporat aplicacions digitals i tecnologia cartogràfica a la seua labor diària amb l’objectiu d’agilitar i fer més eficient la seua gestió. Els regidors d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, i d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, han presentat hui la iniciativa.

Tal com ha explicat Alejandro Ramón, «el Consell Agrari Municipal ha decidit fer un pas avant per a fer ús de les noves utilitats i oportunitats que ofereixen els sistemes cartogràfics interactius i l’anàlisi de dades per a l’optimització dels sistemes de gestió, i especialment de les tasques en el camp». Per a això, i mitjançant la col·laboració amb el SERTIC (Servici Municipal de Tecnologies de la Informació i la Comunicació) s’han implementat dos noves aplicacions (Survey-123 i Work-Force) i un visor cartogràfic, basades en la tecnologia Array, dirigides a la millora de la gestió de la Guarderia Rural del Consell Agrari.

«L’objectiu és aconseguir una Guarderia Rural adaptada a les noves solucions tecnològiques i fer més fàcil el treball dels guardes, alhora que s’optimitzen els processos interns per a proporcionar un millor servici a les persones agricultores i a la ciutadania en general», ha explicat el regidor. Per a això, s’ha dotat a cada guarda rural d’una una tauleta i un telèfon mòbil d’última generació, que els permetrà desenvolupar el seu treball amb major eficàcia.

Un clar exemple de com s’utilitza esta aplicació seria, per exemple, quan la Guarderia Rural detecta un abocador il·legal en algun terreny agrícola o en algun camp que no estiga en ús. Fins ara el que es feia era desplaçar-se per a fer fotos i un informe presencial amb una descripció dels fets, que s’imprimia i remetia al Consell. A partir d’ara, amb l’aplicació Survey-123, l’informe i les fotos s’elaboren in situ i s’envien de manera immediata a les oficines del Consell, «per tant, s’estalvien molts recursos en desplaçaments i en paper, així com es aconseguix ser molt més eficients i ràpids a tramitar els expedients», ha subratllat Ramon.

A més, la nova eina genera automàticament una base de dades que permet disposar d’estadístiques a posteriori: per exemple, quantes parcel·les abandonades s’han detectat als pobles del sud, o en tot el municipi de València durant determinat període, o quantes llicències de crema s’han emés, o quants abocadors hi ha… «És a dir que podem disposar d’una gran quantitat d’informació per a poder fer anàlisi i determinar línies d’actuació», ha afegit el regidor

La segona eina és el Work-Force, una aplicació bàsicament dirigida a l’organització i gestió d’equips de treball. Permet major rapidesa organitzativa i elimina l’obligatorietat de dur a terme reunions en persona –un element especialment important en els actuals temps de pandèmia-. Finalment, el Consell Agrari utilitza nou visor geogràfic de consulta interactiu. «Ofereix una informació essencial sobre el territori, per exemple, si en la primera aplicació abans déiem que es poden identificar i fer fotos de camps abandonats o abocadors, amb el geoportal el que farà el guarda rural és identificar en eixe mateix moment en quin polígon o en quina parcel·la està situat l’abocador, sense haver de recórrer a un pla físic, perquè la pròpia aplicació ja assenyalarà on està situat». El visor recull també la localització de séquies municipals o camins rurals, i serveix també per a mesurar superfícies i identificar camps objecte d’estudi i treball.

Tal com ha subratllat Alejandro Ramon, «l’Ajuntament de València és pioner a usar Work-Force per a fer tasques d’organització d’equips de treball». A més, el Consell Agrari de València és el que té ja un major nombre de tasques digitalitzades en la Comunitat, «per la qual cosa pot servir d’exemple a altres consells agraris i també de cara al futur Consell de l’Horta que haurà d’aglutinar 42 municipis en l’àrea metropolitana», ha conclòs el regidor.

Per part seua, el delegat d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, ha assenyalat el suport que es presta als servicis municipals en procés de transformació, i ha felicitat el Consell Agrari «per esta decisió estratègica que pensem que ha de ser seguida per cada vegada més òrgans d’esta casa, com em consta que està fent». Fuset ha conclòs assenyalant que «és un exemple d’una molt bona pràctica de transformació digital que ens serveix per a avançar en immediatesa, en eficiència, en transparència i en fiabilitat».