El Consell Agrari inicia la creació d’una bossa nova de maquinistes conductors per a suplir les necessitats de l’ens

El regidor responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera, ha anunciat la intenció de l’ens de crear una nova borsa de treball que solucione els problemes de falta de personal en la categoria de maquinistes conductors. “La nostra intenció és actualitzar la bossa per haver quedat obsoleta i no ser eficaç a l’hora de suplir les necessitats de l’ens. Volem oferir un nou procés de selecció per a cobrir estes places i que es puguen realitzar les diferents labors requerides a fi d’aconseguir el màxim rendiment durant tot l’any. Comptem ja amb el vistiplau del sindicats a les bases de la nova bossa, i calculem que al novembre s’iniciarà el procés selectiu. Quan es publique en el BOP, es publicitarà oportunament a través de les xarxes socials”.



Les circumstàncies de la bossa actual provoquen que, durant certs períodes de temps, molts dels treballs no es puguen realitzar pel tipus de contracte temporal que marca la llei i per la falta de personal específic que estiga en possessió dels carnets necessaris, no sols de conducció sinó també de tractament de productes fitosanitaris. “La voluntat del Consell Agrari, i de la seua Junta Rectora, és que, al llarg d’esta legislatura, eixes places que estan ara vacants puguen ocupar-se en propietat, després d’un procés de selecció i de promoció, per a donar-li una continuïtat als treballs. En cas contrari, sempre ens trobem amb el mateix problema: contractes temporals que ens provoquen buits en èpoques concretes i impedeixen que no puguem desenvolupar el treball com ens agradaria, amb una major eficàcia a l’hora del manteniment de camins, etc.”, ha expressat Ribera, qui ha assenyalat també que “és una llàstima disposar de la maquinària necessària però no del personal suficient”.