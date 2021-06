El Consell Agrari ofereix al sector agrícola un curs sobre utilització de plaguicides

Connect on Linked in

Des del Consell Agrari, ens municipal dependent de l’Ajuntament de Sueca, es posa a la disposició dels i les treballadors/es del sector agrícola un curs per a conéixer l’ús correcte dels productes plaguicides. “Des del Consell Agrari, amb l’objectiu una vegada més de facilitar el treball al món agrícola, s’ha volgut oferir este curs de nivell bàsic amb el qual es pretén facilitar una formació molt valuosa com és la manipulació correcta dels plaguicides. Està especialment destinat a aquelles persones que no formen part de cap organització agrària ja que, encara que estes organitzacions realitzen una labor molt profitosa, des del Consell s’ha volgut completar-la i ampliar-la a aquelles persones que no formen part de cap col·lectiu i necessiten esta formació per a treballar”, ha explicat el president del Consell Agrari i regidor d’Agricultura, José Luis Ribera.

El curs s’oferirà de manera presencial i les persones interessades tenen de termini per a inscriure’s fins al 27 de juny. Podran sol·licitar tota la informació en les oficines del Consell Agrari, situades al carrer Cullera, 15, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 13 hores. Depenent del nombre de participants, el curs s’impartirà en la pròpia seu del Consell Agrari o s’habilitaria una nova ubicació a fi de complir la normativa sanitària per la Covid-19