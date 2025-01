El Consell amplia l’ús d’un fitosanitari contra la gomosi en cítrics afectats per la DANA

Es repartiran 70.000 quilos addicionals de ‘Fosetil al 80% WG’ per un valor de 440.000 euros

El Consell ha aprovat l’ampliació de la declaració d’emergència de la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca per al subministrament del producte fitosanitari ‘Fosetil al 80 % WG’, amb l’objectiu de prevenir els atacs de Phytophthora spp (gomosi) en els cultius de cítrics afectats per la riada del passat 29 d’octubre a la província de València.

Inicialment, es va calcular que les inundacions van afectar unes 15.000 hectàrees de cítrics, però, després de tancar el període de sol·licituds, el nombre d’hectàrees afectades ha arribat a prop de 30.000, duplicant les previsions inicials.

Aquest increment ha obligat la Conselleria a ampliar el subministrament amb 70.000 quilos més de ‘Fosetil al 80% WG’, cosa que suposa una despesa addicional de 440.000 euros.

Un risc alt per als cítrics inundats

Les espècies de Phytophthora es desenvolupen en el sòl i es propaguen per l’aigua, afectant especialment els cítrics. En casos de riades, com la del 29 d’octubre, on les arrels dels arbres han quedat submergides durant dies, el risc de gomosi augmenta significativament, ja que les aigües també han arribat als troncs i les branques.

Una vegada evacuades les aigües de les parcel·les inundades, és fonamental aplicar fungicides de manera ràpida per evitar el desenvolupament de la malaltia, així com repetir els tractaments durant els períodes de brotació dels arbres.

Zones més afectades

La major part de les superfícies de cítrics afectades es troben a les comarques de:

La Foia de Bunyol

Els Serrans

L’Horta Sud

La Ribera Alta

La Ribera Baixa

Amb aquesta ampliació, el Consell reitera el seu compromís amb el sector agrícola valencià, oferint suport per pal·liar els efectes de la DANA i protegir un dels cultius més importants per a l’economia de la regió.