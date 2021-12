El Consell aposta per la gent jove com a eina de competitivitat empresarial

Connect on Linked in

El president de la Generalitat Ximo Puig aposta per enfortir la competitivitat de les empreses creant oportunitats de formació i ocupació per a les persones joves. El cap del Consell ha situat com una prioritat del seu executiu enfortir la competitivitat del teixit productiu creant oportunitats de formació i ocupació per a persones joves, una via que a més, ha indicat, enforteix davant futures crisis.

Així ho ha expressat durant l’acte de lliurament de les beques de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) a les persones joves beneficiàries de l’última edició dels programes Ivace Exterior i Ivace Exportació+Ocupació.

El cap del Consell ha destacat l’alt índex d’inserció laboral d’aquestes beques, que s’han duplicat des de 2014 i que, tal com ha anunciat, s’ampliaran l’any vinent. “Sou l’esperança d’aquesta Comunitat”, ha assenyalat el president dirigint-se a les noves persones becades, davant les que ha destacat la importància de la formació per a consolidar la creació d’ocupació de qualitat i un model productiu més competitiu.

En este sentit, el president s’ha mostrat partidari de posar tota les eines a l’abast de les i els joves de la Comunitat per a afavorir la seua inserció laboral en finalitzar els estudis,i ha subratllat la utilitat de les beques Ivace, que han permés que el 90% de les persones joves beneficiàries de les mateixes hagen aconseguit una ocupació lligada al comerç exterior.