El Consell aprova ajudes directes per a famílies de les zones 0

El Consell ha aprovat el decret que establix les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents per a atendre les necessitats de les famílies acollidores residents en les zones afectades per la dana

Estes ajudes tenen com a objectiu compensar els esforços extraordinaris realitzats per les famílies acollidores, tant les extensives com les educadores, que han mantingut l’acolliment tot i haver patit danys per les condicions meteorològiques adverses.

La Vicepresidència Primera i la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge destinarà un total de 900.000 euros a aquestes ajudes, amb una quantia màxima de fins a 3.000 euros per família, depenent del nombre de menors acollits.

Per tal de sol·licitar l’ajuda, les famílies hauran de presentar una declaració responsable que certifique que compleixen els requisits, així com la informació bancària per a l’ingrés de la subvenció.