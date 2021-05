El Consell aprova ajudes per 5 milions d’euros destinades a les corporacions locals per a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el comerç i la artesanía

Print This Post

El Consell Valencià, aprova el decret que estableix les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per valor de 5 milions d’euros, destinades a les administracions locals valencianes per a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el comerç i l’artesania.

L’objectiu “és incentivar accions promocionals per a fomentar el consum en el comerç local i les activitats de mercats municipals i mercats de venda no sedentaria.

Oltra ha indicat, que es podran beneficiar els ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors, sempre que tinguen menys de 30.000 habitants i que l’ajuda consistirà en una subvenció del 50% en les despeses realitzades fins a un màxim de subvenció de 150.000 euros.

D’altra banda, també s’ ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores i concessió directa de les subvencions extraordinàries per al suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

La dotació d’aquestes ajudes, formen part del Pla Resistir Plus, aconsegueixen 647 milions d’euros, amb possibilitat de ampliació