El Consell aprova ajudes per import de 21,4 milions d’euros per a beques de menjador, reducció de la jornada laboral i sector agroalimentari

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha comparegut en roda de premsa per informar dels temes aprobats pel Consell.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha comparegut en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern valencià.

El Consell ha aprovat ajudes, per un import global de 21,4 milions d’euros, en les mesures adoptades en relació amb la pandèmia per la COVID-19, des de les diferents conselleries.

Una de les ajudes va destinada al subministrament d’aliments en el format de val-beca per a l’alumnat en situació de vulnerabilitat .

El Consell també ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes directes per a persones treballadores acollides a una reducció de jornada laboral com a conseqüència de la COVID-19.

Entre altres mesures el Consell també ha aprovat el decret pel qual s’estableixen mesures de suport econòmic, per valor de 7,3 milions d’euros, destinades al sector primari de la Comunitat Valenciana per a la concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones autònomes que han patit pèrdues econòmiques per la suspensió de l’activitat