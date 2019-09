Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Consell aprova dos decrets per a la concessió d’ajudes directes als damnificats pel temporal de pluges per valor de 23,5 milions



A més, aprova l’acord pel qual s’inicien les actuacions d’estimació de danys materials en els municipis afectats



El Consell insta al Govern d’Espanya a declarar aquestes àrees com a zones afectades greument per una emergència de protecció civil

El Consell ha aprovat dos decrets pels quals s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents, per valor de 23,5 milions d’euros, amb motiu dels danys produïts pel temporal de pluges intenses, fenòmens costaners i vent, que va tindre lloc en la Comunitat Valenciana, especialment a les províncies de València i Alacant, entre els dies 11 i 14 de setembre.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha explicat en roda de premsa els acords aprovats pel ple del Consell, ha indicat que el Govern valencià ha volgut, en aquesta ocasió, reunir-se en la localitat d’Oriola “per a estar pràcticament en la zona zero de la gota freda de la setmana passada”.

Oltra ha assenyalat que, “encara que a poc a poc s’està tornant a la normalitat, com a conseqüència de la gravíssima situació que s’ha patit”, 3.000 xiquets i xiquetes de la comarca no poden anar encara a classe i queden nou carreteres tallades, sis d’elles a la Vega Baixa.

Per aquest motiu, el Consell ha considerat “necessari iniciar, de forma immediata, actuacions precises per a aconseguir, al més prompte possible, la volta a la normalitat de les zones afectades”, ha indicat la vicepresidenta.

Així mateix, el Govern valencià ha acordat instar al Govern d’Espanya a declarar aquests municipis com a zones afectades greument per una emergència de protecció civil i a l’activació del fons solidari de la Unió Europea per a catàstrofes naturals greus.

A més, la vicepresidenta ha aprofitat l’ocasió per a agrair, en nom de tot el Consell, “l’esforç i dedicació dels i les professionals de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, policies locals, Policia Nacional, Guàrdia Civil, bombers, personal sanitari i membres de Protecció Civil, que han treballat de forma molt intensa aquests dies”.

Actuacions urgents

El Consell ha aprovat dos decrets d’ajudes urgents a persones físiques i als municipis afectats.

El decret destinat als municipis afectats està destinat a cobrir les despeses urgents derivades de les actuacions immediates que hagen hagut de realitzar els ajuntaments per a pal·liar els danys produïts pel temporal. L’import ascendeix a 10 milions d’euros.

Es realitzarà el pagament anticipat del 100% de l’ajuda prèvia presentació, en un termini de 15 dies des de l’endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), d’una declaració certificada per la Secretaria o Intervenció municipal de les despeses extraordinàries que haja hagut d’escometre el municipi.

D’altra banda, el segon decret està dirigit a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques l’habitatge de les quals estiga situada en algun dels municipis danyats per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA). L’import és de 13.500.000 euros.

La vicepresidenta ha concretat que “la quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a un màxim de 4.500 euros per habitatge, de la qual s’anticiparà un total de 1.500 euros per a les coses més urgents, com a roba, roba de llit…”.

Les persones físiques hauran de presentar la seua sol·licitud, en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest decret en el DOGV, en les oficines de coordinació de la postemergència creades per la Generalitat, situades en els municipis de Dolores i Ontinyent, o en les oficines habilitades als ajuntaments.

Així mateix, el Consell ha iniciat el procés pel qual els municipis afectats podran presentar les seues estimacions de danys materials en béns i immobles de persones físiques o jurídiques, autònoms, petites i mitjanes empreses, explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles, comunitats de regants i altres entitats de reg, així com en les infraestructures i béns públics que s’hagen vist afectats i, si escau, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’hagen hagut d’efectuar com a conseqüència del temporal.

En aquest cas tindran un termini inicial de 45 dies per a presentar les estimacions de danys a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el DOGV.

Oltra ha explicat que, “com en ocasions anteriors, una vegada presentades les sol·licituds, seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència que realitzarà una estimació econòmica que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental per a la seua posterior aprovació pel Consell”.