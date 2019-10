El Consell aprova el projecte de Llei del Joc que protegeix als menors

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Llei ordena, a més, que les sancions es destinaran a programes de prevenció de la ludopatia.



El Consell ha aprovat el projecte de Llei del Joc de la Comunitat Valenciana que posa el focus en la protecció dels menors i contempla que la recaptació per sancions a aquest sector siga destinat a posar en marxa accions de prevenció i ajuda enfront de la ludopatia.



Oltra ha recordat que fa un any, a l’octubre de 2018, el Consell va aprovar el projecte de Llei del Joc, que va ser remés a les Corts per a la seua tramitació, però en finalitzar la legislatura i nomenar-se nou Govern, ha sigut necessari tornar a aprovar el nou text normatiu en el ple del Consell “per a remetre’l novament a les Corts per a la seua tramitació”.



Una altra de les novetats incorporades en aquesta llei, i que ha també de veure amb les infraccions i sancions, és el fet que la recaptació que s’obtinga revertisca en la prevenció i assistència.