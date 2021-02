El Consell aprova el subministrament d’urgència de 8.000 purificadors d’aire per als centres educatius

Connect on Linked in

El Ple del Consell ha acordat el subministrament d’urgència de 8.000 purificadors d’aire destinats a centres educatius de la Comunitat Valenciana com a mesura de prevenció i higiene enfront de la COVID-19.

Este tipus de dispositius es contemplen en la guia per a ventilació en aules redactada per la Generalitat juntament amb experts i investigadors de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i tècnics de l’Associació MESURA.

La guia explica com s’han de ventilar les classes per a reduir el risc de contagi per la COVID-19 per via aèria i dona pautes per a la correcta ventilació segons el volum que s’ha de ventilar, el número i l’edat dels ocupants i l’activitat realitzada.