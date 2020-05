El Consell aprova la contractació d’un servei de consultoria per a la gestió de la logística, transport i duanes de subministrament de material sanitario

Connect on Linked in

L’objectiu és comptar amb una adequada gestió en l’adquisició de material sanitari, ja que la majoria és importat d’altres països

– L’import del servei de consultoria ascendeix a 24.200 euros, IVA inclòs

El Ple del Consell ha aprovat una declaració d’emergència per a la contractació d’un servei de consultoria per a la gestió en matèria de logística, transport i duanes per al subministrament de material sanitari, amb la finalitat de fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

L’objectiu és comptar amb una consultoria per a dur a terme una adequada gestió en l’adquisició i subministrament de material sanitari necessari per a fer front a la COVID-19, ja que la major part de subministrament d’aquest material és importat d’altres països, per la qual cosa comporta una doble dificultat, com són els tràmits de les duanes, i d’altra banda, els etiquetatges necessaris en tractar-se de material sanitari.

L’import estimat de contractació del servei de consultoria per a la gestió de logística en transport i duanes ascendeix a 24.200 euros amb IVA.

L’emergència en la contractació es deu a la urgent necessitat d’importar determinat material sanitari a causa de la crisi del coronavirus, com són màscares, tests de detecció d’infecció, respiradors , entre altres productes aprovats per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS).

Els serveis que duu a terme la consultoria se centren en consultes prèvies sobre la documentació necessària per a la importació de productes sanitaris, la validació de la documentació, tant des del punt de vista duaner com per la inspecció de farmàcia (AEMPS).

A més, duu a terme la gestió de cessió de llicència de productes sanitaris en aquells casos en els quals l’importador no compte amb ella i tramitació d’autorització d’importació de productes davant la AEMPS.

D’altra banda, desenvolupa la gestió del servei logístic per a mercaderia solta, servei logístic aeri amb avió complet, servei d’inspecció a la Xina previ a la càrrega, servei logístic (magatzematge, recollida, reparació de comandes, etc) en magatzems sanitaris autoritzats per la AEMPS.

Finalment, s’encarrega de la gestió de distribució dels productes a centres sanitaris, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o on es requerisca.