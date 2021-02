El Consell aprova l’ampliació de l’Hospital Clínic Universitari de València amb un pressupost de 50.000.000 euros

Connect on Linked in

L’objectiu és augmentar a 24.000 metres la capacitat assistencial del centre per a garantir l’adequada atenció sanitària

L’acord permetrà ampliar el centre per a garantir l’adequada atenció sanitària a la seua població estimada, de 350.000 persones

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència per a la contractació de les actuacions necessàries per a ampliar l’Hospital Clínic Universitari de València, en el marc de la crisi sanitària causada per la COVID-19.

L’objectiu és augmentar a 24.000 metres la capacitat assistencial del centre per a garantir l’adequada atenció sanitària a la seua població assignada, que ronda les 350.000 persones. L’import estimat de l’actuació ascendeix a 50.000.000 euros.

La situació actual de l’hospital s’emmarca en el context de la crisi sanitària causada pel coronavirus (SARS-CoV2), per a la qual el Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya va elaborar el Pla de Resposta Primerenca en un escenari de control de la pandèmia que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 16 de juliol de 2020.

Aquesta estratègia estableix, en el seu apartat 3.2, que els serveis sanitaris de les comunitats autònomes han d’adoptar, entre altres, les següents mesures: disposar d’una dotació suficient de llits d’aguts i de cures crítiques amb capacitat de respiració mecànica invasiva; garantir la capacitat suficient de recursos materials en atenció hospitalària, que permeta donar resposta a l’activitat extra associada a un increment de transmissió del SARS- CoV-2 i disposar d’una estratègia amb circuits diferenciats d’atenció a pacients, garantint la qualitat assistencial i la seguretat.

El Departament de Salut Val?ncia Cli?nico-Malva-rosa és referent per als qui resideixen en la zona nord-est de la ciutat de València i de les poblacions d’Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Ànima?ssera, Bonrepo?s, Foios, Massamagrell, Meliana, Museros, Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Tavernes Blanques i Vinalesa.

L’avaluació realitzada a aquest departament, basada en les dades assistencials del període febrer-novembre 2020, ha constatat que l’Hospital Clínic requereix ampliar la seua infraestructura per a donar una adequada resposta als pacients no afectats per la COVID-19, així com per a atendre les necessitats sanitàries addicionals provocades per la pandèmia, que han arribat a elevar l’índex d’ocupació entre el 85% i el 90%.

Millora de les instal·lacions

A fi de donar solució a aquesta situació i incrementar el número dels llits per a pacients COVID-19 del Departament de Salut Val?ncia Cli?nico-Malva-rosa, i poder fer front també a qualsevol eventual brot epidèmic que es produïsca en el futur, l’opció més viable és l’ampliació de les instal·lacions de l’Hospital Clínic.

Això suposarà un increment d’espais assistencials, destinats a l’atenció tant en unitats d’hospitalització com en unitats de crítics (UCI), que es distribuiran en plantes soterranis i edificació en altura, i comportarà la realització de diverses actuacions urbanístiques i edificacions.

A tenor de l’escenari descrit, el Consell va aprovar en el seu moment declarar d’interés general l’ampliació del Complex Hospitalari de l’Hospital Clínic Universitari de València.

Així mateix, encomanar a la Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de COVID-19 en la Comunitat Valenciana, l’adopció de les mesures necessàries per al desenvolupament i execució de l’ampliació i, en general, de quantes actuacions d’impuls, coordinació i supervisió requerisca l’execució de l’actuació consistent en l’ampliació de l’Hospital Clínic Universitari de València.

Ara, es fa un pas més i s’aproven les actuacions necessàries per a l’ampliació del centre per un valor estimat de 50.000.000 euros.

Hospital Clínic de València

La història de l’Hospital Clínic de València, hui dependent del Departament de Salut Val?ncia Cli?nico-Malva-rosa, es remunta a 1894, quan es va començar a gestionar la seua construcció.

La primera pedra del nou edifici en la seua actual ubicació es va col·locar en 1913 i les obres van finalitzar en 1935. Durant l’estiu de 1986, un incendi va destruir magatzems de l’hospital i unitats d’hospitalització situades en l’edifici de la Facultat de Medicina, la qual cosa va obligar la reordenació d’espais i a plantejar una nova reforma.

Així, al setembre de 1988, la llavors Conselleria de Sanitat i Consum va prendre la decisió de dur a terme una profunda remodelació de l’hospital, les obres del qual es van iniciar en 1990 i van finalitzar en els primers mesos de 1994.