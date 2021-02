El Consell aprova un decret llei per a impulsar l’execució d’obres i infraestructures sanitàries i socials per a fer front a la COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Oltra: “La gravetat d’aquesta crisi sanitària exigeix que es remoga qualsevol obstacle per a desenvolupar mesures de recuperació

El Consell ha aprovat un decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per a impulsar l’execució d’obres i infraestructures sanitàries i socials per a poder fer front a les necessitats creades per la pandèmia de la COVID-19.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha intervingut en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern valencià, ha explicat que a partir d’aquest decret llei “es declaren d’interés general totes les activitats, obres i infraestructures sanitàries, de tractament de residus sanitaris i de serveis socials de titularitat de la Generalitat o del seu sector públic”.

D’aquesta manera, es declaren d’interés general les relatives a hospitals, centres sanitaris integrats, centres de salut, consultoris d’atenció primària, centres d’especialitats, centres de transfusió i unitats de salut mental, instituts de medicina legal i instal·lacions de recollida, transport, transferència i tractament de residus sanitaris, pròpies o contractades.

Així mateix, també es declaren particularment d’interés general les activitats, obres i infraestructures sanitàries referents a residències, habitatges i centres de caràcter diürn, nocturn i ambulatori del sistema públic valencià de serveis socials.