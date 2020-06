El Consell aprova un decret llei per a l’ampliació del parc públic d’habitatges en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Consell ha aprovat el decret llei per a l’ampliació del parc públic d’habitatges en la Comunitat Valenciana mitjançant l’exercici dels drets de tanteig i retracte.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha comparegut en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern valencià, ha assegurat que el decret llei “pretén donar resposta, amb caràcter urgent i immediat, a les necessitats d’habitatge, que s’han vist agreujades com a conseqüència dels efectes socioeconòmics de la COVID-19”.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha comparegut en la roda de premsa per a explicar les bases del decret llei, ha insistit que “suposarà un abans i un després en les polítiques públiques en habitatge, no sols en la Comunitat Valenciana, sinó també en la resta de l’Estat espanyol”.

El decret llei per a l’ampliació del parc públic d’habitatges en la Comunitat Valenciana impulsa dret d’adquisició preferent d’habitatges per part de l’Administració en introduir, per primera vegada, la qualificació permanent de les residències adquirides mitjançant l’exercici dels drets de tanteig i retracte, la qual cosa suposa la incorporació d’aquestes al règim de protecció pública amb caràcter general i sense límit temporal.