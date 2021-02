El Consell aprovarà aquest divendres la regulació d’una línia d’ajuda de 50 milions d’euros en crèdits participatius per a empreses

Print This Post

Amb aquest últim paquet de mesures financeres, estaran ja activats els al voltant de 400 milions d’euros contemplats en el Pla Resistir per a ajudar als sectors més afectats per la pandèmia de COVID-19

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el ple del Consell aprovarà aquest divendres la regulació d’una línia per import de 50 milions d’euros en crèdits participatius de l’Institut Valencià de Finances (IVF) per a empreses amb dificultats econòmiques, la qual cosa permetrà activar l’última de les mesures financeres que conformen el Pla Resistir, dotat globalment amb al voltant de 400 milions d’euros i dirigit als sectors més afectats per la pandèmia de COVID-19.

En concret, el pròxim ple del Consell aprovarà el marc jurídic en el qual s’engloben els préstecs participatius de l’IVF, que estaran dotats amb 50 milions d’euros amb l’objectiu de dotar de solvència a les empreses més afectades per la COVID-19. De fet, van destinats a empreses amb una situació economicofinancera límit, en concret, a negocis que tenen insuficiència de recursos propis. Els préstecs que poden sol·licitar-se oscil·len entre els 25.000 i els 800.000 euros i inclouran també, igual que els préstecs bonificats ja en marxa, un tram no reembossable de fins al 30%. El termini de manca augmenta fins als dos anys i el de devolució, fins als 15 anys.

Respecte als préstecs bonificats de la línia Horeca, posats en marxa a la fi de gener, el president ha anunciat que ja s’han registrat més de 2.400 sol·licituds de les quals s’han resolt favorablement 183 expedients. 158 empreses ja han rebut la confirmació de l’aprovació dels préstecs per valor de 10,1 milions d’euros mentre que les 25 restants, per valor de 4,2 milions d’euros han resultat aprovats condicionats al fet que les empreses beneficiàries aclarisquen si es troben o no al corrent del pagament dels deutes amb l’Administració anteriors a 2019.