El Consell atorga l’Alta Distinció de la Generalitat als equips de vacunació contra la COVID-19 en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Les Distincions de la Generalitat són per a Radi València en el seu 90 aniversari, Kempes, el poeta Josep Piera i el ilustador Paco Roca

També es concedeix la Distinció a l’editorial Publicacions de la UV, l’escriptora Matilde Asensi i l’anarquista César Orquín

El Consell ha concedit l’Alta Distinció de la Generalitat dels Premis 9 d’Octubre als equips de vacunació contra la COVID-19 de la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha destacat que el guardó és un reconeixement “per a totes aqueixes persones que amb el seu magnífic treball han fet possible que hui els valencians i les valencianes estiguem vacunats enfront d’aquest virus que ens ha posat la vida al límit”.

Oltra ha ressaltat que la gestió de la vacunació “és èxit de la societat valenciana i dels i les professionals sanitaris” i s’ha referit a la tasca que s’ha dut a terme en els 133 espais habilitats en tot el territori valencià per a immunitzar la població.

“Durant els set mesos en què han estat funcionant aquests centres-ha recordat- han sigut vacunades quasi tres milions de persones, i s’han inoculat un total de 5.328.960 dosi, xifra que representa quasi el 71% de totes les dosis administrades en la Comunitat, que ascendeixen a 7,5 milions”.

En aquest sentit, ha indicat que la Comunitat Valenciana “està per damunt de la mitjana en els principals indicadors de vacunació d’Espanya, que se situa en el primer lloc del món, i en concret el 87,6% de la població a vacunar ja compta amb la pauta completa i que el 90,1% té almenys una dosi”.

Distincions de la Generalitat

D’altra banda, el Consell ha decidit atorgar les Distincions de la Generalitat en 2021 al historietista de còmics i il·lustrador, Paco Roca; al poeta Josep Piera; Ràdio València SER, que enguany celebra el seu 90 aniversari; al futbolista Mario Kempes; al departament de publicacions de la Universitat de València; a l’escriptora Matilde Asensi i a César Orquín, anarquista que va salvar la vida de 300 espanyols de morir en els camps d’extermini nazis.

L’il·lustrador Paco Roca, Premi Nacional de còmic 2008, té una llarga trajectòria com a autor de còmics, cartells, portades de llibres i murals, destacant el de l’Institut Francés de València homenatjant l’alliberament de París.

El poeta, narrador i traductor valencià Josep Piera i Rubio va formar part de la Generació dels 70. Va ser un dels fundadors de la revista literària Cairell. Entre altres premis reconeguts, destaca la Creu de Sant Jordi i la distinció de Fill Predilecte de Gandia. Els seus llibres han sigut guardonats amb el Premi Ausiàs March de Poesia o el Josep Pla, així com el Premi Alfons el Magnànim-València.

Ràdio València Cadena SER és l’emissora més antiga de la Comuntiat Valenciana. Va inaugurar oficialment les seues emissions regulars el 10 de setembre de 1931, per la qual cosa enguany celebra el seu 90 aniversari.

També reconeix al davanter Mario Alberto Kempes, una icona de la història del València CF i gran ambaixador del club de Mestalla a tot el món.

Respecte a l’editorial Publicacions de la Universitat de València, es tracta del segell editorial universitari més important d’Espanya, amb un fons editorial dels més extensos del país, i una de les editorials espanyoles millor valorades, que durant el curs 2020-2021 va commemorar el seu centenari.

Per part seua, la Distinció de la Generalitat a Matilde Asensi reconeix l’obra d’aquesta escriptora i periodista, una de les majors supervendes de la literatura en espanyol i un referent per als i les lectores de novel·la històrica i d’aventures.

Així mateix, enguany es concedeix també la Distinció de la Generalitat a César Orquín Serra, reconegut anarquista que va salvar a més de 300 espanyols de morir en camps d’extermini nazis.

Premi Lluís Vives

Així mateix, la distinció Joan Lluís Vives de la Generalitat a l’aportació valenciana a la construcció d’Europa ha recaigut en Escena Erasmus, un projecte teatral pioner a Europa, amb seu a la Universitat de València, en què participen fonamentalment estudiants Erasmus.

Per part seua, el premi Ambaixador de la Comunitat Valenciana és per al dissenyador valencià Xavier Mariscal, conegut mundialment per haver dissenyat en 1989 la mascota Cobi com a imatge dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

El Ple del Consell ha acordat també la concessió de les següents distincions:

Medalles al Mèrit Cultural

– la ilustadora Cristina Durán

– l’actor Juli Mira

– la directora teatral, coreògrafa, dramaturga Carme Portacelli

– el compositor i cantautor valencià Dani Miquel

– el grup musical Al Tall

– Francisco Martínez López, més conegut com ?Quico el Guerriller?

– El grup de cabaret Ploma 2

Medalles al Mèrit per Accions a favor de la Igualtat i per una Societat Inclusiva

– Moviment Scout de la Comunitat Valenciana

– Associació Nova Opció

– Serveis Socials Sant Joan de Déu

Distinciones al Mèrit Empresarial i Social

– l’enginyera agrònoma Regina Monsalve

– l’empresari Federico Felix

– l’empresa d’instruments musicals Consolat de la Mar

Distincions al Mèrit Científic

– La investigadora Dolores Corella

– Miguel Ángel Sanz, cap Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital La Fe de València fins a 2018

Distincions al Mèrit Esportiu

Les Medalles al Mèrit Esportiu són per a:

– Cristina Mayo Santamaría

– Lola Ochoa Ribes

– John Giner Muñoz “JAN DE MURLA”

Per medalla en Jocs Olímpics Tòquio 2020:

– Oscar Gil Regaño (futbol)

– Pau Francisco Torres (futbol)

– Carlos Soler (futbol)

Per medalla en Jocs Paralímpics Tòquio 2020:

– Héctor Cabrera (Atletisme) Bronze

– Miriam Martínez (Atletisme) Plata

– Iván Cano (Atletisme) Plata

– Hector Catalá (Triatló) Plata

Placa al Mèrit Esportiu

– Marató de València