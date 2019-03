El Consell autoritza la contractació del servei d’hemodiàlisi en centres de caràcter ambulatori en quatre departaments de salu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El ple del Consell ha autoritzat la contractació del servei de tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi en centres de caràcter ambulatori en els departaments de Vinaròs, Arnau-Llíria, València-La Fe i Consorci Hospital General Universitari de València.

El preu de licitació és de 46.080.909 euros, sent possible la pròrroga, per un termini màxim de 24 mesos, amb possibilitat de modificar-lo en un 20%, amb un valor estimat de 86.017.696,80 euros (el valor estimat és de la totalitat del contracte).

La contractació dels serveis de tractament de la malaltia crònica avançada mitjançant diàlisi, celebrada en 2016 a través de l’expedient de licitació 231/2016, incloïa un total de 16 lots, entre els quals es repartien els diferents departaments de salut de gestió directa de la Comunitat Valenciana, quedant deserts els lots corresponents a aquests quatre departaments de salut.

La prestació d’aquest servei és el tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi en centres de caràcter ambulatori en els departaments de gestió directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Aquesta és una prestació inclosa en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut establida en el Reial decret 1030/2006.

Aquesta malaltia és una patologia la prevalença de la qual està en augment proporcionalment a l’esperança de vida en la població. Actualment, les úniques alternatives per al tractament dels pacients afectats són la teràpia renal substitutiva a través de diàlisi peritoneal, l’hemodiàlisi o el trasplantament renal, en funció de la disponibilitat d’aquestes tècniques o de les característiques intrínseques pròpies de cada pacient i de la seua patologia.