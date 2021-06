El Consell autoritza la contractació del servei per a implementar el Certificat Verd Digital que estableix la situació de la persona enfront de la COVID-19

Print This Post

El Consell ha autoritzat la contractació, per valor de prop de 310.000 euros, del servei per a la implantació i posada en marxa del Sistema d’Informació per a la gestió del Certificat Verd Digital en la Comunitat Valenciana, que acredita que una persona ha sigut vacunada contra la COVID-19, s’ha realitzat una prova amb resultat negatiu o s’ha recuperat de la malaltia.

En aquest sentit, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, que el certificat, “encara que no és imprescindible per a viatjar, facilita la circulació lliure i segura de la ciutadania dins de la Unió Europea mentre dure la pandèmia”.

Els certificats s’emeten de manera gratuïta, en versió electrònica o en paper, a petició de la ciutadania indicant la seua targeta SIP a través del portal de coronavirus, l’App GVA+ o al portal del pacient.

Referent a això, Oltra ha remarcat que el certificat és “gratuït, segur i accessible per a tota la població” i ha afegit que “s’obté de manera senzilla; garanteix la interoperabilitat en tota la Unió Europea i respecta els drets fonamentals, inclosa la protecció de dades personals”.