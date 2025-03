El Consell autoritza un acord marc per al subministrament de sutures mecàniques als centres de la sanitat pública valenciana

Valor estimat: més de 45 milions d’euros per a 4 anys

Les sutures mecàniques permeten la unió ràpida i eficaç de teixits, substituint o complementant les sutures manuals tradicionals

El Consell ha autoritzat la subscripció d’un acord marc per al subministrament de sutures mecàniques als centres del sistema sanitari públic valencià, amb un valor estimat de 45,3 milions d’euros.

Les sutures mecàniques, grapadores i endograpadores quirúrgiques són dispositius que permeten la unió ràpida i eficaç de teixits, substituint o complementant les sutures manuals tradicionals. Aquest material és considerat d’ús habitual i necessari per a la prestació d’assistència sanitària als pacients en les intervencions quirúrgiques.

A través de la Conselleria de Sanitat, mitjançant la seva central de compres, es convoquen procediments per a l’adquisició centralitzada de medicaments i material sanitari per als centres públics. Amb l’objectiu de racionalitzar i ordenar l’adjudicació d’aquests subministraments, la Conselleria pretén subscriure un acord marc que establisca les condicions per als contractes de subministrament de material sanitari durant la seva vigència.

L’acord marc té com a objectiu la selecció d’empreses proveïdores de les sutures mecàniques, la fixació de preus i l’establiment de les condicions dels contractes basats. Es preveu que l’acord marc es formalitze en el segon semestre de 2025, amb una duració de dos anys, prorrogable fins a un màxim de 24 mesos més.

Aquesta licitació forma part del pla d’actuació de la Conselleria de Sanitat, amb l’objectiu d’obtenir els millors preus, garantint la qualitat dels productes subministrats i promovent l’equitat i eficiència de les compres públiques, en línia amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

