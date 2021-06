El Consell col·labora amb la Fundació Visit València per a la promoció i foment de la imatge de la ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Turisme Comunitat Valenciana destinarà 675.000 euros a través d’un conveni de col·laboració

El Consell ha aprovat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i la Fundació Visit València per al foment de la imatge de la ciutat de València com a referent dels diferents productes com el cultural, urbà, gastronòmic, esportiu, familiar i de negocis (MICE) durant 2021.

Mitjançant aquest conveni, Turisme Comunitat Valenciana contribuirà econòmicament amb 675.000 euros perquè la Fundació Visit València realitze accions de màrqueting dirigides a enfortir el posicionament del municipi.

Així, mitjançant el conveni, la Fundació Visit València durà a terme diferents accions de promoció de productes turístics com l’urbà, cultural, esportiu, de reunions o gastronòmic, entre els quals s’inclourà viatges de premsa i familiarització.

També es duran a terme actuacions concretes de promoció i publicitat en el mercat nacional i internacional com World Paella Day, les Falles, el Sant Greal i el seu any jubilar, festivals gastronòmics o esdeveniments esportius com la volta ciclista a la Comunitat Valenciana.

També es duran a terme accions de comunicació i promocionals en el mercat nacional com Fly València Meeting, de foment de consum local, a més de campanya d’activació de la temporada d’estiu i tardor en el mercat nacional i per a estimular la demanda en províncies i regions limítrofes època nadalenca, entre altres accions.

Així mateix, es realitzaran accions de promoció i comunicació en mercats internacionals com Itàlia, França, Alemanya, el Regne Unit, entre altres mercats europeu i també així com en mercats intercontinentals com Rússia, la Xina o els Estats Units.

A més, s’incorporarà en tots els nous suports publicitaris que es realitzen la marca de Turisme Comunitat Valenciana vinculada al producte gastronòmic, ‘L´Exquisit Mediterrani’.