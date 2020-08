El Consell confirma la contractació d’emergència de subministrament de mascaretes i del servei de desinfecció de centres educatius

La Generalitat invertirà 1.513.543 euros: 892.370 euros per a l’adquisició de mascaretes reutilitzables i 621.173 euros per a la desinfecció de centres educatius







El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència de la contractació, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del subministrament d’1.154.600 mascaretes reutilitzables, destinades a l’alumnat dels centres docents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i al personal de la seua seu central, així com el servei de desinfecció dels centres educatius que han acollit proves acadèmiques al mes de juliol.



Entre els materials necessaris per a afrontar la greu crisi sanitària es troben els que resulten imprescindibles per a la prevenció dels contagis i que afavoreixen la protecció individual, com ara les mascaretes. Així mateix, altra de les mesures necessàries per a afrontar aquesta crisi és dur a terme una desinfecció de les instal·lacions dels centres educatius.



Així, davant de la urgència d’abordar les actuacions per a pal·liar aquesta situació, s’han dictat les resolucions de 9, 19, 22, i 26 de juny, per les quals es declara d’emergència el subministrament d’1.154.600 mascaretes reutilitzables, així com el servei de desinfecció de les instal·lacions dels centres d’educatius, de titularitat de la Generalitat, que van acollir la realització de proves acadèmiques al mes de juliol.



Per a fer-ho, Educació invertirà un total d’1.513.543 euros, dels quals 892.370 euros aniran destinats a l’adquisició de mascaretes reutilitzables i 621.173 euros al servei de desinfecció d’instal·lacions educatives.