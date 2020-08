El Consell costejarà els contenidors del sistema porta a porta de Càrcer i Alcàntera de Xúquer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els alcaldes de Càrcer i Alcàntera de Xúquer, Josep Botella i Julio García, es van reunir ahir amb el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Joan Piquer, amb el propòsit de seguir amb la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta, que tots dos ajuntaments tenen intenció d’activar a principis del pròxim any. La reunió va ser qualificada d’èxit per tots dos representants municipals, que van aconseguir el compromís del director general de costejar els contenidors del nou sistema, al voltant de 800 envasos (amb el que s’estima un estalvi d’uns 6.000 euros) que permetran repartir per cada casa el sistema de repartiment del reciclatge.

Són al voltant de deu els consistoris riberencs que s’han adherit al pla de la Mancomunitat però Càrcer i Alcàntera ja van iniciar fa mesos l’estudi de viabilitat per a la implantació, que durà a terme una empresa catalana especialitzada, zona en la qual el sistema ja s’aplica des de fa anys amb enormes èxits pel que fa al reciclatge. Càrcer compta amb 1.129 cases, per 901 Alcàntera. Joan Piquer també va transmetre als alcaldes de la Vall la voluntat de penalitzar a les localitats que menys reciclen, “per la qual cosa el sistema porta a porta serà cada vegada més necessari si es volen evitar sobrecostos en els rebuts pel tractament dels residus”, argüeix l’alcalde d’Alcàntera, Julio García. “El sistema porta a porta compta al principi amb unes despeses però després permet un balanç neutre perquè s’estalvia molt amb el reciclatge, que passa a ser pràcticament del 80%. Col·laborem en la lluita contra el canvi climàtic i a més els veïns estalvien”, argumenta l’alcalde de Càrcer, Josep Botella.