El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes anima a la població durant el confinament

L’organisme ha versionat la cançó ‘Bella ciao’ perquè l’escolte la ciutadania totes les vesprades a les 20 hores



També conviden a eixir a aplaudir el diumenge amb una samarreta vella decorada de manera artesanal i a compartir el moment pel WhatsApp Municipal

El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes ha posat en marxa dues iniciatives per a col·laborar amb la població durant l’estat d’alarma. El grup que va eixir elegit en les eleccions per a l’organisme celebrades al febrer ha versionat la cançó ‘Bella ciao’ per a ajudar la ciutadania a suportar el confinament. El resultat pot gaudir-se ja en les xarxes socials de l’Ajuntament de la localitat gràcies al vídeo que han preparat per a donar-lo a conéixer. A partir d’aquest diumenge 3 de maig el tema sonarà també en els vehicles de Protecció Civil que recorren el nucli urbà tots els dies a les 20 hores. Juntament amb aquesta acció també han proposat un taller per a decorar samarretes i animen a les persones participants a eixir a aplaudir aquest mateix diumenge amb elles a les 20 h i a enviar les seues fotografies al WhatsApp Municipal per a fer visible el seu suport a la proposta.



Les xarxes socials de l’Ajuntament d’Almussafes han estrenat hui, dijous 30 d’abril, una versió del popular tema ‘Bella ciao’ realitzada pels i les integrants del Consell de la Infància i l’Adolescència de la localitat. El tema, que porta per títol ‘Tots units, per una causa. Al virus vencerem!’, s’ha presentat a través d’un vídeo en el qual apareix part de la lletra recollida en cartells realitzats de manera artesanal pels protagonistes de la peça, que es mostren amb l’actitud optimista que volen transmetre al conjunt de la ciutadania i, especialment, als xiquets i xiquetes. Mar Benet ha sigut l’encarregada de posar veu a aquesta iniciativa en la qual es fa referència a la importància de mantindre’s forts per a poder retrobar-se pròximament amb amics, familiars i coneguts. A partir d’aquest diumenge, la cançó acompanyarà el recorregut que diàriament duu a terme el Voluntariat de Protecció Civil per a animar a la ciutadania.



Acompanyant a l’estrena del tema, des del Consell de la Infància i l’Adolescència també proposen al col·lectiu de xiquets i xiquetes un taller per a promoure la seua creativitat que consisteix a agafar una samarreta usada, decorar-la amb una frase motivadora o un dibuix i eixir el diumenge 3 de maig a les 20 h a aplaudir al balcó o terrassa amb ella posada. Així mateix, també animen a immortalitzar el moment amb una fotografia i a enviar-la al WhatsApp Municipal per a poder compartir-la a través de les xarxes socials municipals. Des del Consell assenyalen que si no es disposa de samarretes usades també poden utilitzar-se cartells o collages.



“Els xiquets i les xiquetes s’estan comportant aquests dies de manera exemplar. Són els que en moltes ocasions ens donen a nosaltres les forces per a afrontar aquesta situació tan difícil amb optimisme i per això no podem fer una altra cosa que agrair-los eixa actitud i donar-los suport en quantes iniciatives consideren oportunes per a portar l’estat d’alarma de manera més entretinguda. La lletra de la seua cançó és tota una injecció d’energia i estic segur que el diumenge els balcons i terrasses s’ompliran de color i bon humor gràcies al taller de samarretes proposat pels regidors i regidores del Consell, als quals done les gràcies pel seu esforç i compromís des que van ser triats pels seus companys i companyes”, afirma l’alcalde, Toni González.