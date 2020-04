El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes es reuneix per primera vegada a distància

Huit dels xiquets, xiquetes i adolescents triats al febrer han participat hui, dilluns 27 d’abril, en una trobada virtual en la qual han fet balanç d’aquestes setmanes de confinament



En la convocatòria han participat l’alcalde, Toni González, la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy, i els tres dinamitzadors encarregats de coordinar les iniciatives impulsades per l’organisme



El grup continua treballant durant l’estat d’alarma en diferents iniciatives que veuran la llum pròximament



El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes s’ha reunit hui, dilluns 27 d’abril, de manera telemàtica per a reflexionar sobre com els està afectant el confinament decretat a causa del Covid-19. En la sessió, en la qual han participat l’alcalde, la regidora d’Infància i Adolescència i els tres dinamitzadors, han destacat que aquesta situació els ha permés entendre millor la importància de cuidar la família, el medi ambient i la salut i d’estar prop de les persones necessitades. El grup continua treballant en el desenvolupament de nous projectes que es faran públics en breu.



L’estat d’alarma decretat el 14 de març per a frenar l’avanç del coronavirus no ha detingut el ritme de treball del Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes, que continua amb les seues trobades periòdiques per a debatre sobre qüestions que afecten directament aquest col·lectiu poblacional. Hui, dilluns 27 d’abril, huit de les persones triades al febrer per a formar part d’aquest organisme (3 de l’IES, 3 del CEIP Almassaf, 1 del CEIP Pontet 1 estudiant d’un centre de fora del municipi) s’han reunit telemàticament enla que ha sigut la primera trobada virtual del consell des que es va constituir en 2017.



La convocatòria, en la qual també han participat l’alcalde, Toni González, la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy, i els tres dinamitzadors del consell (Alfonso López, Paola Garcerán i Marta Bordés), ha tingut una duració d’al voltant d’una hora i durant la mateixa s’ha reflexionat sobre l’estat d’alarma i el confinament que està vivint la societat per a intentar doblegar la corba de contagis per coronavirus. D’aquesta forma, menors, representants polítics i coordinadors han intercanviat opinions sobre les conseqüències que tindrà aquesta situació en la nostra vida diària.



Els huit joves han volgut destacar en les seues intervencions els aspectes positius que ha portat aquesta circumstància tan extraordinària. Així, consideren que aquesta conjuntura els ha fet valorar més a la família, i especialment a les persones majors, el medi ambient, atés que s’ha reduït la contaminació, i les xicotetes coses de la vida, apartat en el qual han coincidit que no necessiten tant per a ser feliços. A més, han destacat que ara són més conscients de la importància de portar una alimentació saludable, de realitzar activitat física i de tindre un major respecte per la naturalesa. Finalment, i en relació amb la pobresa, s’han mostrat a favor de l’aprovació d’una renda bàsica per a atendre els col·lectius més vulnerables de la societat.



En aquest sentit, tant l’alcalde com la regidora els han traslladat que “l’Ajuntament estarà ací per a ajudar a tota la gent que ho necessite” i els ha animat a contactar amb els serveis municipals si detecten dificultats en persones del seu entorn per a poder atendre-les. També han volgut recordar-los la importància de fer un ús responsable de les noves tecnologies i han aprofitat aquesta reunió telemàtica per a agrair-los “el seu comportament exemplar mostrat durant aquestes setmanes i la seua creativitat i imaginació a l’hora d’animar a la població a suportar el confinament”.



El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes continua treballant en diversos projectes que, tal com han informat els dinamitzadors, veuran la llum pròximament.