El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes recapta 1.000 euros per a UNICEF

El grup de regidors i regidores va aconseguir els fons amb la venda d’entrades per a l’espectacle musical i d’humor ‘La música en la teua veu’

Durant la vesprada del divendres, 19 de novembre, també es va celebrar el ple del consell per a commemorar el Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta

Dissabte passat, 20 de novembre, es va commemorar el Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta i el Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes es va sumar a la celebració amb la presentació d’una variada agenda d’actes que va viure el seu dia gran just un dia abans. Divendres passat, a les 18 hores, els regidors i regidores de la infància es van donar cita en el Centre Cultural per a participar en el ple de l’any 2021. Igual que en les tres sessions anteriors, en la trobada van participar l’alcalde, la regidora d’Infància, representants dels grups municipals, centres educatius, famílies i personal tècnic de l’Ajuntament. Clausurada la convocatòria, que va servir per a fer balanç de la trajectòria i per a continuar debatent sobre noves propostes de futur, va tindre lloc l’actuació solidària de recollida de fons per al projecte ‘Gotas para el Níger’ d’UNICEF. Amb la venda d’entrades i també fila 0 de l’espectacle ‘La música en tu voz’ a càrrec del grup B-vocal a Capella, el Consell i AECAL van aconseguir recaptar 1.090 euros.

Un any més, Almussafes s’ha implicat en la celebració del Dia Universal de la Infància, una commemoració mundial impulsada per l’Assemblea General de l’ONU en 1959 i ratificada en 1989 amb l’aprovació de la Declaració dels Drets dels Xiquets, amb l’organització per part del seu Consell de la Infància i l’Adolescència d’un calendari d’actes culturals i solidaris de gran importància social.

La sala d’actes del Centre Cultural va ser l’escenari, durant la vesprada del passat divendres, 19 de novembre, del quart ple del Consell, constituït per persones de diferents àmbits relacionats amb aquest col·lectiu que té com a funció escoltar, valorar i aprovar les propostes formulades pels xiquets i xiquetes integrants d’aquest.

La sessió va comptar amb la presència de l’alcalde, Toni González, la regidora d’Infància, Belén Godoy, els membres del consell, les direccions dels centres educatius, representants de les famílies i dels partits polítics i el personal tècnic municipal implicat en el projecte. Tots ells van ressaltar durant les seues intervencions la necessitat de mantindre viu aquest fòrum en el qual s’atén de manera seriosa i reflexionada a les inquietuds de la infància, a més de felicitar els xiquets, xiquetes i adolescents que actualment formen part d’aquesta comissió per la seua valentia, esforç i dedicació, i també per no haver defallit en cap moment, malgrat les dificultats que han afrontat a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

“Estem molt satisfets i orgullosos del camí que hem recorregut amb el Pla d’Infància i Adolescència 2018-2022, ja que hem donat veu als nostres xiquets i joves i hem pogut desenvolupar accions que han partit des del propi Consell de la Infància. L’any vinent celebrarem de nou eleccions per a formar part d’aquest òrgan consultiu i presentarem el projecte per a aconseguir de nou el distintiu de Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF”, va destacar la regidora d’Infància, Belén Godoy, durant el ple.

Els últims dos anys de treball ininterromput del consell es van resumir en un ‘powerpoint’ que van explicar sis portaveus del grup. Els assoliments aconseguits, les activitats realitzades, en les quals destaquen diverses excursions culturals, i totes les propostes fetes al consistori per a millorar la inclusió dels xiquets i xiquetes a la vida del municipi i el seu desenvolupament com a persones, es van resumir en aquest apartat.

Així mateix, durant el ple es van anunciar les candidatures presentades per tres integrants del consell de la infància d’Almussafes al consell autonòmic i al consell estatal i es va projectar el vídeo de la cançó que els joves van presentar durant el confinament per a animar a tot el col·lectiu.

Tant els membres del consell com del ple van prendre la paraula per a fer balanç de la seua experiència, generant-se un debat en el qual es va aprofitar per a plantejar propostes de millora i suggeriments. “Sens dubte, la infància ocupa un lloc protagonista en la societat i els seus suggeriments i propostes ens ajuden a construir el nostre present i són essencials per a dibuixar un millor futur”, destaca l’alcalde, Toni González.

‘Càpsula del temps’

El mes vinent de desembre conclourà el segon dels mandats del consell, que segons la normativa aprovada sobre aquest tema tenen una duració de dos anys. Al gener de 2022 està previst que es convoquen noves eleccions, una votació a la qual podrà presentar-se qualsevol persona d’Almussafes de menys de 18 anys.

Per això, per a clausurar el ple, els actuals integrants van depositar en un bagul, encunyat com a ‘Càpsula del temps’, una cartolina amb les seues dades i una breu reflexió en forma de carta o dibuix en la qual explicaven com es veuen a ells mateixos i a la localitat en deu anys. L’urna està ja segellada i seran ells mateixos els que l’òbriguen en una dècada per a comparar les expectatives amb la realitat.